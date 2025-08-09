Nueva víctima mortal en la N-122, a su paso por Zamora

La carretera nacional N-122 se ha cobrado la vida de otra persona, en su larga lista negra desde que se anunció su transformación en autovía, en un accidente registrado ayer tarde en Zamora, donde se vieron involucrados varios vehículos.

A las 19:34 horas el centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 ha recibido varias llamadas que informaban de una colisión múltiple en el kilómetro 471 de la N-122, en Zamora sentido Portugal, donde, se han visto implicados un camión, una furgoneta y dos turismos y varias personas habían resultado heridas graves y se encontraban atrapados en el interior de los vehículos.

La mujer que ha fallecido conducía uno de los turismos siniestrados y que ha sufrido la peor parte del accidente.

Desde la sala del 1-1-2 se ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora, a la Policía Local de Zamora, al Cuerpo Nacional de Policía, a los Bomberos de Zamora y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha movilizado una UVI móvil, un equipo médico, dos ambulancias soporte vital básico y un helicóptero medicalizado que se ha anulado posteriormente.

En el lugar, el personal sanitario ha confirmado el fallecimiento de una mujer y ha atendido a otras tres personas, dos varones y una mujer, que han sido trasladadas posteriormente en ambulancias soporte vital básico al Complejo Asistencial de Zamora.