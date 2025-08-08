Investigados por robo de gasóil en área de servicio de Arcos de Jalón, en A-2

Viernes, 08 Agosto 2025 13:24

La Guardia Civil ha abierto una investigación a dos personas por robo de gasoil en la área de servicio "San Cristóbal", en el término municipal de Arcos de Jalón.

El robo ocurrió a la 1:00 horas del pasado 7 de agosto en el área de servicio “San Cristóbal”, situada en la salida del kilómetro 167 de la autovía A-2, término municipal de Arcos de Jalón, cuando una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico, perteneciente al Destacamento de Arcos de Jalón, recibió un aviso de la Central de Tráfico participando que un usuario que se encuentra estacionado en esa área de servicio, está presenciando como se está efectuando un robo de gasoil a otro vehículo en ese momento, según ha informado hoy la Subdelegación del Gobierno de Soria.

La patrulla, rápidamente se dirigió al lugar de los hechos, y una vez allí, observó como un tractocamión de color rojo, estaba intentando abandonar el lugar al percatarse de la presencia de los agentes.

Tras interceptar a dicho vehículo, se inspeccionó él mismo, encontrándose entre la cabina y el semirremolque una bomba de trasvase de combustible con dos terminales en forma de pinza, provisto de dos tubos de plástico de los cuáles emana gasoil.

Posteriormente, la patrulla se entrevistó con el alertante y con el perjudicado, a quién le han sustraído el combustible, comprobando que el tapón del depósito del vehículo articulado del perjudicado, presentaba muescas de haber sido forzado en la cerradura, aportando el alertante y testigo de los hechos, un vídeo donde se visualiza el momento del hecho delictivo, así como reconociendo los agentes de tráfico, sin ningún género de duda, que los presuntos autores son los dos conductores del tractocamión rojo.

Seguidamente se les informó que estaban detenidos por un delito de robo con fuerza en las cosas, leyéndoles sus derechos que le asisten según el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Instruye diligencias el Puesto de Arcos de Jalón (Soria), que, junto con los dos detenidos, son remitidas al Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Almazán (Soria).