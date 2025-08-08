Localizado en buen estado el nadador desaparecido en embalse de Cuerda del Pozo

Viernes, 08 Agosto 2025 00:11

La Guardia Civil ha localizado, en buen estado, al nadador desaparecido esta tarde en el embalse de la Cuerda del Pozo.

En torno a las 19:00 horas de esta tarde, el centro de Emergencias 1-1-2 ha recibido una llamada alertando de la posible desaparición de un nadador en el embalse de la Cuerda del Pozo, en el entorno de la conocida como “carretera cortada”, en la zona de Molinos de Duero.

El aviso fue dado por un grupo de ocho compañeros que practicaban natación junto al desaparecido, un varón de 62 años.

Tras comprobar que había transcurrido más de media hora sin tener noticias de él, activaron la alerta por si se encontraba en peligro.

Ante la llamada, se movilizaron de inmediato efectivos del Parque de Bomberos de Soria, que desplegaron el dispositivo de búsqueda por el embalse.

Finalmente, en torno a las 20:00 horas, el hombre fue localizado en buen estado cerca del embarcadero del Club Náutico de Vinuesa.

Según explicó a los agentes de la Guardia Civil que lo identificaron, se había desorientado durante la travesía a nado y consiguió llegar hasta una barca que navegaba por la zona, la cual le prestó ayuda y lo trasladó hasta el embarcadero.

No fue necesaria asistencia sanitaria y el dispositivo se desactivó con normalidad tras confirmar su estado.