Conductor herido en colisión de dos vehículos en rotonda de Las Casas

Jueves, 07 Agosto 2025 17:34

Una persona ha resultado herdia en un accidente de tráfico entre dos vehículos en la rotonda de Las Casas, donde se encuentra la butanera, en Soria capital.

El accidente se ha registrado, según ha informado el 1-1-2 Emergencias, a las 16.35 horas y ha consistido en la colisión entre dos turismo en el camino de los Escobares, en la rotonda del barrio de Las Casas, conocida como la de la Butanera, en Soria capital.

Uno de los conductores ha resultado herido, con dolor de cuello y pecho por la presión del cinturón de seguridad.

Han sido avisados Policía Local, Bomberos de forma preventiva y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que han movilizado una ambulancia.