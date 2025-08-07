Socorrida mujer herida en la Laguna Helada en Covaleda

Jueves, 07 Agosto 2025 14:34

El Centro Coordinador de Emergencias (CCE) de la Junta de Castilla y León ha dirigido esta mañana el rescate de una mujer de 69 años, herida en un tobillo tras sufrir una caída en las inmediaciones de la Laguna Helada en la Sierra de Urbión, en Covaleda.

La sala de operaciones del 1-1-2 ha recibido una llamada a las 12:27 horas en la que se solicitaba asistencia para una mujer que se había lesionado un tobillo, posiblemente fracturado, tra ssufrir una caida a unos 500 metros al norte de la Laguna Helada, en el pico Urbión, en una zona a la que no se puede acceder con vehículos por tierra.

El gestor del 1-1-2 ha realizado una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se ha encargado de realizar una primera valoración y ha indicado alertante lo que debía hacer hasta que llegarán los servicios de emergencia, y que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente, para localizar la ubicación exacta de la víctima y movilizar el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León que ha salido hacia Covaleda con dos rescatadores, uno de ellos enfermera.

Asimismo, el 1-1-2 ha avisado del incidente a la Guardia Civil de Soria, y a los Bomberos de Soria.

Ya en la Sierra de Urbión, y tras localizar el lugar en que se encontraba la herida, los rescatdores han descendido a tierra mediante una maniobra con grúa desde el helicóptero que se ha mantenido en vuelo estacionario.

Se ha prestado una primera asistencia a la mujer herida y se ha inmovlizado la extremidad herida con una férula de vacío antes de ser izada al helicóptero, con un triángulo de evacuación junto con la rescatadora enfermera.

Desde allí, han volado hasta el campo de fútbol de Covaleda, donde a la herida le ha recogido una ambulancia de Emergencias Sanitarias para su traslado al centro de salud de la localidad.