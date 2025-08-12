El Casino entrega premio de XII concurso "Un Soneto para Soria"

Martes, 12 Agosto 2025 13:19

La poeta madrileña, con vínculos sorianos, Silvia Asensio García, recogerá el próximo 14 de agosto el premio de la XIII edición del concurso "Un Soneto para Soria", que organiza el Círculo Amistad Numancia.

Asensio ha sido merecedora del primer premio como autora del "Soneto a los Arcos de San Juan de Duero".

El acto de entrega del premio, una figurita del caballo de Soria y un libro de poesía, se realizará a las 13,00 horas en acto abierto en el salón Gerardo Diego del Casino.

En ese mismo acto la ganadora hará una lectura pública del soneto ganador como exigen las bases del mismo.

El jurado calificador ha estado compuesto por César Millán, Amaya Martínez y Susana Gómez Redondo.

En la edición de este año han participado un total de 20 sonetos de poetas de diferentes lugares de nuestro país.