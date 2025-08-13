Las obras del esperado nuevo centro de salud Soria Norte comenzarán el próximo otoño

Miércoles, 13 Agosto 2025 09:27

El nuevo centro de salud Soria Norte vislumbra el inicio de las obras, tras quince años de espera. La Gerencia Regional de Salud de Castilla y León ha adjudicado las obras de forma definitiva.

La empresa Gestión y Ejecución de Obra Civil será la encargada de materializar el proyecto, con un coste de 8 millones de euros para la obra y un plazo de ejecución de 22 meses.

La inversión total, incluyendo el equipamiento, ascenderá a 10 millones de euros.

Tras la adjudicación definitiva, las obras podrían comenzar el próximo otoño, una vez se firme el acta de replanteo.

Por delante, la empresa tendrá 22 meses, casi dos años, para materializar un nuevo centro de salud, para el que el Ayuntamiento de Soria cedió una parcela en el año 2008.

A esta licitación se han presentado seis propuestas de empresas para acometer las obras: Ceviam, Europea de Viviendas, Gestión y Ejecución de Obra Civil, la Unión entre Herce y Obras y Servicios Gómez Crespo, Inmeva y Viuda de Sainz y Ortiz Construcciones.