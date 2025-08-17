El proyecto Orígenes presenta el urbanismo más antiguo en el Alto Duero

El proyecto Orígenes realizará el próximo jueves, 21 de agosto, su jornada de puertas abiertas en el yacimiento arqueológico del cerro de San Bartolomé, en Las Cuevas de Soria.

Será a las 12:00 horas de esta jornada.

El proyecto está promovido desde hace tres años por la Diputación de Soria y la Junta de Castilla y León, donde, el principal objetivo es buscar los

orígenes de los primeros procesos de sedentarización en el Alto Duero durante la Primera Edad del Hierro hace más de 2.500 años, y cómo su adaptación y evolución han transformado el paisaje que se conoce actualmente.

El proyecto está dirigido por los arqueólogos Antonio Chaín, César Gonzalo y Francisco Rodríguez, y el productor audiovisual Daniel Méndez, y cuenta con la colaboración de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, el Colegio Nuestra Señora del Pilar de Soria, la productora Revives, el CAI de arqueometría de la Universidad Complutense de Madrid, y el Laboratorio de Arqueobiología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Durante la jornada de puertas abiertas, se mostrarán y explicarán los resultados de las excavaciones arqueológicas que desde hace 3 años han documentado los restos de lo que podría ser el urbanismo más antiguo encontrado en el Alto Duero, un complejo de viviendas

piedra rodeado por una imponente muralla, y situadas sobre los restos de cabañas de etapas previas.

Los materiales hallados están aportando valiosa información sobre el modo de vida de estas primeras poblaciones permanentes de Soria, germen de los celtíberos, del tipo de animales y uso del territorio que realizaron durante diferentes épocas.

El estudio transdisciplinar de esta secuencia ininterrumpida de uso del Cerro de San Cristóbal, o Cerro del Castro, durante casi 3.000 años, y que culmina a día de hoy con el uso vivo de la ermita de los Mártires, levantada sobre este yacimiento de la Edad del Hierro, se completará en

próximas campañas con trabajos en el yacimiento celtibérico de Castilterreño en Izana, y la Villa romana de la Dehesa, también en Cuevas de Soria.