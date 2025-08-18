Lunes, 18 Agosto 2025
Comarca de Soria

Provincia | Comarca de Soria

Hinojosa de la Sierra celebra con éxito sus fiestas, marcadas por 25º aniversario de Asociación Villa de Hinojosa

Hinojosa de la Sierra ha celebrado entre el 10 y el 17 de agosto sus tradicionales fiestas, una semana repleta de actividades en la que el buen tiempo ha acompañasdo en todo momento. Las elevadas temperaturas han favorecido la afluencia masiva de público, lo que ha convertido las celebraciones en un verdadero punto de encuentro para vecinos y visitantes.

El día más señalado fue el domingo 10 de agosto, jornada en la que se conmemoró el 25º aniversario de la Asociación Villa de Hinojosa de la Sierra.

Con motivo de esta efeméride se organizó una Jornada de Recreación Histórica del Señorío de Hinojosa, que alcanzó un éxito rotundo de participación y asistencia. Desde el desfile inaugural con actores, caballos y zancudos, pasando por espectáculos circenses, conciertos de música medieval y juegos populares, hasta la comida popular ambientada en época medieval, el ambiente fue de inmersión total en la historia y tradiciones de la villa.

La jornada concluyó con la representación teatral “Romance del ciego, La tragedia de los primeros señores de Hinojosa de la Sierra”, que logró un lleno absoluto y fue aclamada por el público, consolidándose como uno de los momentos más emocionantes de toda la semana festiva.

 

Tras este arranque histórico, las fiestas continuaron con intensidad:

  • Jueves 14 de agosto: los más pequeños disfrutaron de una tarde dedicada a la animación infantil con castillos hinchables, que llenaron de alegría la localidad. Ya entrada la noche, la diversión se alargó hasta la madrugada con una gran verbena popular amenizada por la Disco-Móvil “La Tentación”, que congregó a numerosas personas en la plaza y que hizo bailar a vecinos y visitantes hasta altas horas.
  • Viernes 15 de agosto: la jornada central de las fiestas patronales arrancó temprano con la tradicional Gallofa, en la que los gaiteros de Santa Bárbara recorrieron las calles del pueblo llenándolas de música y ambiente festivo. Al mediodía, tuvo lugar la procesión y la solemne Eucaristía en honor a la Virgen, actos que reunieron a fieles y visitantes en un momento de gran devoción. Tras la misa, la celebración continuó con el baile vermut amenizado por los gaiteros, que mantuvo vivo el ambiente festivo. Por la tarde, niños y jóvenes participaron en diferentes juegos infantiles y juveniles, mientras que los adultos pudieron disfrutar de competiciones tradicionales como la tanguilla, los bolos o el guiñote, auténticos símbolos de la cultura popular de la localidad.
  • Sábado 16 de agosto: la jornada estuvo marcada por los momentos de convivencia y hermandad. A mediodía se celebró la Misa de Difuntos, un acto solemne en recuerdo de los vecinos ausentes. Posteriormente, tuvo lugar la comida de hermandad, que reunió a numerosas familias y amigos en torno a la mesa en un ambiente fraternal. Ya por la tarde, se disputó el campeonato de mus, muy esperado cada año, que sirvió de antesala a la entrega de trofeos de los juegos populares, donde se reconoció la participación y el esfuerzo de los vecinos en estas competiciones tradicionales.
  • Domingo 17 de agosto: como cierre de las fiestas, los niños fueron protagonistas con una visita guiada a sus árboles de la zona, una actividad que combinó naturaleza, tradición y aprendizaje. Más tarde, en la sede de la Asociación, se disfrutó de un ambiente distendido con rebujitos compartidos entre vecinos y visitantes, y la clausura llegó con la sesión musical de Joserra Molina DJ/Karaoke, que puso el broche final a una semana de celebraciones intensas y participativas.

El Ayuntamiento de Hinojosa de la Sierra y la Asociación Villa de Hinojosa de la Sierra han querido destacar la excelente acogida de estas fiestas, agradeciendo la implicación de todos los vecinos, asociaciones, voluntarios y visitantes que contribuyeron a que las Fiestas 2025 se recuerden como una edición especialmente participativa, emotiva y cargada de historia.

 

