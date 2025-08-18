Hinojosa de la Sierra celebra con éxito sus fiestas, marcadas por 25º aniversario de Asociación Villa de Hinojosa

Lunes, 18 Agosto 2025 09:02

Hinojosa de la Sierra ha celebrado entre el 10 y el 17 de agosto sus tradicionales fiestas, una semana repleta de actividades en la que el buen tiempo ha acompañasdo en todo momento. Las elevadas temperaturas han favorecido la afluencia masiva de público, lo que ha convertido las celebraciones en un verdadero punto de encuentro para vecinos y visitantes.

El día más señalado fue el domingo 10 de agosto, jornada en la que se conmemoró el 25º aniversario de la Asociación Villa de Hinojosa de la Sierra.

Con motivo de esta efeméride se organizó una Jornada de Recreación Histórica del Señorío de Hinojosa, que alcanzó un éxito rotundo de participación y asistencia. Desde el desfile inaugural con actores, caballos y zancudos, pasando por espectáculos circenses, conciertos de música medieval y juegos populares, hasta la comida popular ambientada en época medieval, el ambiente fue de inmersión total en la historia y tradiciones de la villa.

La jornada concluyó con la representación teatral “Romance del ciego, La tragedia de los primeros señores de Hinojosa de la Sierra”, que logró un lleno absoluto y fue aclamada por el público, consolidándose como uno de los momentos más emocionantes de toda la semana festiva.