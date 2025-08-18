Inaugurado en El Royo taller de innovación rural sostenible sobre frutos rojos

Lunes, 18 Agosto 2025 14:48

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, acompañado por el alcalde de El Royo, Raúl Gómez Lamuedra, ha inaugurado esta mañana el taller ‘Frutos rojos para crear valor y futuro”, organizado por la Asociación para la promoción territorial de El Royo (APROTER).

Este taller responde al compromiso del Gobierno de España con la innovación y la sostenibilidad en el medio rural, en línea con las políticas de transición ecológica y reto demográfico.

Gracias a la financiación de la Fundación Biodiversidad y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), iniciativas como el proyecto “Del Bosque a tu Casa” contribuyen a generar nuevas oportunidades económicas y sociales en territorios que afrontan retos de despoblación.

De este modo, se refuerza la apuesta por un modelo de desarrollo rural que combina la protección de los ecosistemas con la creación de empleo y la diversificación productiva, fomentando la innovación en sectores como la agroalimentación, la bioeconomía o la gestión forestal sostenible.

Municipios forestales, como una gran parte de los de la provincia de Soria, albergan una gran riqueza en recursos, con una altísima biodiversidad y una muy buena conservación, fruto de un aprovechamiento sostenible de los mismos.

Precisamente estos son los territorios más azotados por el abandono de usos ancestrales y el despoblamiento.