El grupo de teatro de Ituero estrena la comedia "Mucha mierda"

Martes, 19 Agosto 2025 08:23

El grupo de teatro de Ituero estrena este 19 de agosto en la plaza mayor a las 22:30 la comedia de enredo "Mucha mierda".

En esta comedia los personajes ambientados en un supermercado se alternan con sus propios compañeros del teatro.

Todas las historias, las anécdotas y las situaciones disparatadas se manifiestan en una jornada laboral, que se ve interrumpida por la acción y la falta de profesionalidad de algún personaje.

Con esta obra con guión y dirección de Miguel Ángel Machín Andrés y con más de 20 actores llegados de toda la geografía nacional, la compañía celebra su 28 aniversario de manera ininterrumpida dando el pistoletazo de salida a las fiestas de la localidad.