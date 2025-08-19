El grupo de teatro de Ituero estrena la comedia "Mucha mierda"
El grupo de teatro de Ituero estrena este 19 de agosto en la plaza mayor a las 22:30 la comedia de enredo "Mucha mierda".
En esta comedia los personajes ambientados en un supermercado se alternan con sus propios compañeros del teatro.
Todas las historias, las anécdotas y las situaciones disparatadas se manifiestan en una jornada laboral, que se ve interrumpida por la acción y la falta de profesionalidad de algún personaje.
Con esta obra con guión y dirección de Miguel Ángel Machín Andrés y con más de 20 actores llegados de toda la geografía nacional, la compañía celebra su 28 aniversario de manera ininterrumpida dando el pistoletazo de salida a las fiestas de la localidad.