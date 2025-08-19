Dos divertidos estrenos esta semana en Cines Lara

Cines Lara trae esta semana a sus pantallas dos divertidos estrenos, entre ellos "Sin Cobertura", una aventura familiar interpretada por Ernesto Sevilla. ¿Qué pasaría si tu familia viajase a la Edad Media?

SIN COBERTURA

Rita es la menor de la familia y está harta de que sus padres y hermanos estén siempre mirando el móvil y no le hagan caso. En un viaje al pueblo de su abuela conoce a una pitonisa que le concede un deseo: que desaparezcan los móviles. A la salida del pueblo una intensa niebla rodea el coche y se quedan sin cobertura. El deseo de Rita se ha hecho realidad, pero no exactamente como ella había imaginado… y es que acaban de viajar en el tiempo y están en plena Edad Media. La familia tendrá que usar su ingenio y buscar la forma de volver al presente mientras tratan de sobrevivir en un pueblo feudal en plena Reconquista.

Aventura familiar dirigida por Mar Olid e interpretada por Ernesto Sevilla, Alexandra Jiménez, Amaia Miranda, Aimar Miranda, Luna Fulgencio, Salva Reina, Carmen Ruiz, Luis Callejo, Pepe Viyuela, Petra Martínez y Joaquín Reyes.

SIN COBERTURA. Tráiler oficial en español HD. En cines 22 de agosto.

AGÁRRALO COMO PUEDAS

Nueva entrega de la saga de “Ágarralo como puedas” donde Liam Neeson toma el relevo de Leslie Nielsen encarnando a su hijo Frank Drebin Jr.

Solo un hombre tiene las habilidades necesarias para dirigir la Brigada Policial y salvar el mundo. El teniente Frank Drebin Jr. (Liam Neeson) sigue los pasos de su padre, el legendario Frank Drebin, y se embarca en una nueva misión llena de caos, torpeza y situaciones hilarantes. Con una mezcla de valentía accidental y un sentido del deber peculiar, Drebin Jr. se ve envuelto en una peligrosa conspiración global que amenaza la paz mundial.

Dirigida por Akiva Schaffer (Saturday Night Live) y del productor Seth MacFarlane (Ted, Padre de familia), acompañan a Liam Neeson en el reparto, Paul Walter Hauser, Pamela Anderson y Kevin Durand, entre otros.

Agárralo como puedas I Tráiler Oficial I Paramount Pictures Spain