Actividad conjunta en tres pueblos unidos por el patrimonio románico
Omeñaca, Tozalmoro y Fuensaúco descubren su patrimonio, con una actividad conjunta que une la poesía a la música.
Dos divertidos estrenos esta semana en Cines Lara
Lo harán con “Poesía y Música” este miércoles, 20 de agosto.
La poesía correrá a cargo de Ángel Lorenzo y la música de Fernando Óscar Pérez.
La actividad comenzará a las seis de la tarde en la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, en Omeñaca, y continuará, a las siete de la tarde, en la iglesia de San Juan Bautista, en Tozalmoro.
La convocatoria se cerrará a las ocho de la tarde en la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, en Fuensaúco.
Estos tres pueblos, situados a pocos kilómetros entre sí, al este de Soria capital, están unidos por las huellas del románico.