Actividad conjunta en tres pueblos unidos por el patrimonio románico

Martes, 19 Agosto 2025 13:31

Omeñaca, Tozalmoro y Fuensaúco descubren su patrimonio, con una actividad conjunta que une la poesía a la música.

Lo harán con “Poesía y Música” este miércoles, 20 de agosto.

La poesía correrá a cargo de Ángel Lorenzo y la música de Fernando Óscar Pérez.

La actividad comenzará a las seis de la tarde en la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, en Omeñaca, y continuará, a las siete de la tarde, en la iglesia de San Juan Bautista, en Tozalmoro.

La convocatoria se cerrará a las ocho de la tarde en la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, en Fuensaúco.

Estos tres pueblos, situados a pocos kilómetros entre sí, al este de Soria capital, están unidos por las huellas del románico.