Aldealseñor luce, en sus fiestas patronales, banderines realizados a ganchillo

Domingo, 17 Agosto 2025 14:59

Aldealseñor ha lucido, en sus calles, banderines realizados a ganchillo estas fiestas patronales en honor a la Virgen de la Blanca y San Roque. El Ayuntamiento ha agradecido la colaboración para que haya sido posible.

Como cada año, este 15 y 16 agosto, Aldealseñor ha celebrado sus fiestas patronales en honor a la Vrgen de la Blanca y San Roque .

Pero este año lo ha hecho con una novedad: sus calles han lucido decoradas con banderines realizados a crochet ( ganchillo de toda la vida).

La idea se propuso desde el Ayuntamiento y ha tenido una buenísima acogida ya que han participado de forma muy activa e intensa muchas de las mujeres del pueblo.

Por ello la corporación ha agradecido su colaboración a las denominadas *chicas del crochet*.

Este año solo se han podido decorar algunas calles ya que la idea se gestionó con poco tiempo, pero viendo la ilusión con la que gran parte de los vecinos han participado, unas tejiendo, otras montando los banderines en las cuerdas, otros colgandolos por fin, y otros opinando si mejor aquí o alla, seguramente se podrá ampliar en años sucesivos a un mayor número de calles.



