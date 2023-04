TRIBUNA / La sanidad y la PPSOE

Viernes, 14 Abril 2023 11:51

Marío González incide en este artículo de opinión en las carencias que sufren los sorianos en materia sanitaria, ejemplificada en el rechazo de la Junta de Castilla y León a asumir los costes del traslado de los pacientes sorianos que fallezcan desplazados a otros hospitales, lo que supone, un doble castigo.

Leo con estupor una noticia que resume, a un tiempo, lo que es la Sanidad en Castilla y León –sobre todo, en Soria-, lo que es la PPSOE y lo que nos jugamos en las Municipales del 28-N. La noticia (HDS, 13.04.23) titula así: “SACYL no asumirá el traslado de los pacientes sorianos que fallezcan desplazados a otros hospitales”, acompañándola del siguiente subtitular “Los votos de PP y Vox impiden que Sanidad se haga cargo de los gastos y deberá ser la familia quien pague la vuelta”.

Estamos en una Capital de Provincia porque en Soria somos tan pocos que se juega en toda la pista, con todos los respetos a los heroicos pueblos, villas y ciudades sorianas. Sin embargo, a pesar de que la PPSOE nos ha procurado la mejor Sanidad Mundial –casi Planetaria- muchos sorianos acaban desplazados a hospitales de otras provincias para recibir tratamiento en cuanto su dolencia supera la gripe (que en Soria siempre se ha escayolado).

Es decir, que no pudiendo recibir la atención que necesitan en el primer hospital de la Provincia, son desterrados a otros centros hospitalarios fuera de la misma con las molestias y gastos que ello conlleva para toda la familia (que no son pocas).

Esos ciudadanos castigados por el mero hecho de vivir en Soria –mientras el sangrado de impuestos es el mismo-, si luego tienen la mala suerte de fallecer una vez desplazados, le cargarán nunca mejor dicho el muerto a la familia porque tendrá que hacerse cargo de su 'repatriación' o abandonar allí el cuerpo para que jueguen a los bolos con él los responsables sanitarios de la PPSOE (cruel destino).

Con razón, entonces, Soria ¡CasiYa! Llevó a las Cortes de Castilla y León una PNL para que el SACYL incluyera, dentro de su cartera de servicios, ese coste de repatriación del fallecido desplazado fuera de su provincia, del mismo modo que se compensa el traslado inicial porque, ciertamente, ambos desplazamientos afectan al bolsillo de muchas familias sorianas.

Apelaron al Estatuto de Autonomía que señala que “los ciudadanos de Castilla y León tendrán garantizado el acceso, en condiciones de igualdad, a los servicios sanitarios de la Comunidad en los términos que la ley determine” y a la discriminación que supone no disponer de todas las especialidades en el principal Hospital de Soria. No obstante, nada de esto sirvió porque su etérea presencia en las Cortes, sin mando en plaza dentro de una Provincia que graciosamente han entregado a la PPSOE, les priva de las fichas necesarias para el imprescindible intercambio político.

Porque a eso se ha reducido nuestra falsa democracia: al chalaneo entre los partidos al margen de los ciudadanos. Por eso y no por otra cosa, la PPSOE tumbó esa iniciativa -en esta ocasión con el apoyo de un VOX cada vez más desnortado- que deja en el aire parte del problema de los aproximadamente 3.600 desplazados y 10.000 traslados que el SACYL realiza cada año desde Soria. No lo han conseguido sencillamente porque la PPSOE no saca nada con ello.

Con razón, también, se ha puesto en marcha en Soria una iniciativa ciudadana y solidaria, llamada PEDALOVIDA, (https://sumate.mireto.contraelcancer.es/campaigns/PEDALOVIDA) cuyo objetivo es precisamente hacer visible ese complicado trayecto que realizan, han realizado y van a realizar pacientes oncológicos de Soria para poder recibir tratamiento en hospitales fuera de Soria y que ha organizado una marcha ciclista a Burgos que arrancará, a pie, el próximo sábado 22.04.23 (9:00 horas) en el Hospital de Soria, a la que ya se han sumado miles de sorianos y a la que, desde aquí, llamo a apoyar.

En definitiva, tras 40 años de falsa democracia, la PPSOE ha conseguido que Soria esté, en sí misma, ‘desplazada’ del resto de Castilla y León y del resto de España en cuanto a prestaciones sanitarias se refiere –y respecto a otras muchas cosas- a pesar de contribuir con unos impuestos confiscatorios que la están dejando más seca que Doñana. Con 88.000 habitantes y bajando,

Soria directamente no cuenta para la PPSOE y, por eso, votar PPSOE, en cualquiera de sus dos facciones, los próximos comicios será prorrogar esta situación cuatro años más. La PPSOE vive confiada en que ese agitar las banderas de nuestros padres durante el periodo electoral será suficiente para cosechar, otra vez, más del 80% de los votos emitidos –cada vez son menos- con los que luego podrá hacer lo que más le convenga a ella sin sujetarse a nada de lo prometido en campaña.

A esto se resume todo en Soria y en España: la PPSOE es el cáncer de este país y tiene tratamiento en Soria, en todas y cada una de las mesas electorales, si ningún hombre o mujer libre les vota.

Fdo: Mario González Casado. Abogado. Mautiko Abogados