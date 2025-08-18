La Cuerda del Pozo desciende hasta el 74 por ciento de su capacidad

Lunes, 18 Agosto 2025 09:16

El embalse de la Cuerda del Pozo ha descendido su nivel de agua embalsada en la última semana y contiene actualmente 185,117 hectómetros cúbicos de agua, el 74,41 por ciento de su capacidad total que asciende a 248,776 hectómetros cúbicos.

La semana pasada contenía 189,957 hectómetros cúbicos, el 76,36 por ciento, según el balance hídrico de la última semana facilitado este lunes por la Subdelegación del Gobierno de Soria.

El año pasado por estas mismas fechas este embalse de la cuenca hidrográfica del Duero recogía 155,124 hectómetros cúbicos de agua, el 62,35 por ciento de su capacidad.

La salida media diaria de agua se sitúa actualmente en 7,50 metros cúbicos por segundo.

El balance hídrico de la semana ha sido de -4,840 hectómetros cúbicos.

Las precipitaciones registradas durante la pasada semana en la zona del embalse han alcanzado los 2,50 litros por metro cuadrado.