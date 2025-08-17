San Leonardo de Yagüe reconoce su trabajo a voluntarios del Bosque Mágico

Domingo, 17 Agosto 2025 09:20

El Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe ha agradecido el trabajo que realizan los voluntarios, y en especial a Aurora y Jaime, para dar vida y llenar de magia el Bosque Mágico.

La corporación sanleonardina ha reconocido el trabajo desarrollado por estos voluntarios desde que esta iniciativa se puso en marcha hace unos años y que se ha convertido en todo un producto turístico, que atrajo el último año a 20.000 visitantes.

Para ello, los voluntarios homenajeados han descubierto una placa en la entrada del recorrido del Bosque Mágico, en el paraje de la Fuente del Pino.

El año pasado, 20.000 personas visitaron el Bosque Mágico, que abre desde Semana Santa al 6 de noviembre.

Este año, de momento, las cifras son parecidas.

La iniciativa se puso en marcha en plena pandemia y en el año más crítico, casi 40.000 personas visitaron el Bosque Mágico, en busca de una actividad al aire libre, tras demasiado tiempo en confinamiento.

El Bosque Mágico ha acogido este año nuevos asentamiento, con nombres que van desde 'Poblado de diminutos' y 'Guardianes de búhos' hasta 'Cuidadores de ardillas' y 'Árbol de la vida'.

Desde este año se cobra una simbólica entrada de dos euros –los niños menores de 4 años entran gratis-.