La Pinochada, en Vinuesa: "de hoy en un año"

Sábado, 16 Agosto 2025 15:11

Como cada año, el 16 de agosto las mujeres visontinas han vuelto a tomar el mando del municipio pinariego de Vinuesa para escenificar la tradicional Pinochada, declarada fiesta de Interés Turístico Regional.

Este año, 332 mujeres han participado en Vinuesa en la "Pinochada", una de las tradiciones más reconocidas de la provincia de Soria y que rememora un ritual en la que las féminas, divididas en casadas y solteras, han escenificado una tradición milenaria en la plaza Mayor visontina que rememora las disputas con un pueblo vecino por la imagen de la Virgen.

Ataviadas cada una de ellas con el traje de "piñorra" y con una rama de pino en sus manos, las mujeres han recordado la pelea con el vecino pueblo de Covaleda por la imagen de la Virgen del Pino o, como han dejado escrito los historiadores, las luchas de mojones entre los dos pueblos pinariegos sorianos y la victoria final de los visontinos gracias a la intervención de las mujeres armadas con ramas de pino, conocidos como pinochos.

Las piñorras han desfilado, en una jornada calurosa, desde la ermita de la Soledad hasta la plaza Mayor, donde se han formado dos "ejércitos", uno de hombres y otro de mujeres, para enfrentarse, en una escenificación, primero casados contra solteros, cada uno en sus cofradías, y vencer, por dos veces, los primeros.

A la tercera, ambos bandos han lanzado los sombreros al aire en señal compartida de victoria y acto seguido han entrado en acción las mujeres, armadas con sus pinochos, que repitiendo los tres enfrentamientos han terminado con la victoria de las casadas, la cuales previamente han pedido ayuda a la Virgen.

A continuación ha tenido lugar la humillación de los capitanes y la Pinochada propiamente dicha.

Los jefes de ambas cofradías, casados y solteros, rodilla en tierra, han juntado sus rodelas para que las mujeres, dispuestas en dos largas filas, golpeen una tras otra los escudos con las ramas de pino y a ritmo creciente.

Ha tenido entonces lugar el momento más esperado de la Pinochada, cuando las mujeres han roto filas para perseguir a los varones por la plaza Mayor para darles un toque de pinocho, a la par que han exclamado el esperado "¡De hoy en un año!", una frase contestada por los hombres con "muchas gracias", y que perpetua, un año más, una tradición milenaria que resalta el protagonismo femenino