Pinares

Provincia | Pinares

San Leonardo de Yagüe sube el Belén al alto de San Cristóbal

Un año más, vecinos de San Leonardo de Yagüe han colocado el Belen en el alto de San Cristóbal de San Leonardo, en una de las tradiciones más arraigadas de estas fiestas navideñas.

El Club de Montaña Los Pelendones y el Ayuntamiento sanleonardino han organizado esta ruta hasta el pico San Cristóbal, de 1.290 metros en su cota más elevada.

Los participantes en esta convocatoria han colocado el Belén, en su lugar de costumbre, y después han compartido un buen almuerzo y han brindado por unas buenas Navidades.

 

