Vinuesa organiza el domingo nueva edición de su Belen viviente

Vinuesa organizará el próximo domingo, 28 de diciembre, una nueva edición de su Belén viviente que volverá a estar cargado de ilusión.

Son muchos los puestos y oficios, creados de forma casera con materiales reciclados por los vecinos de Vinuesa, que ambientarán la plaza Mayor de Vinuesa. 

Comenzará a las 17.30 horas, donde los más pequeños podrán escribir la carta a SSMM Los Reyes Magos de Oriente, y aprender los oficios. 

Además, se disdrutará de la degustación de productos artesanales. 

 

