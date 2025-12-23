Vinuesa organiza el domingo nueva edición de su Belen viviente

Martes, 23 Diciembre 2025 15:50

Vinuesa organizará el próximo domingo, 28 de diciembre, una nueva edición de su Belén viviente que volverá a estar cargado de ilusión.

Son muchos los puestos y oficios, creados de forma casera con materiales reciclados por los vecinos de Vinuesa, que ambientarán la plaza Mayor de Vinuesa.

Comenzará a las 17.30 horas, donde los más pequeños podrán escribir la carta a SSMM Los Reyes Magos de Oriente, y aprender los oficios.

Además, se disdrutará de la degustación de productos artesanales.