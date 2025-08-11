El embalse de la Cuerda del Pozo desciende hasta el 76 por ciento de su capacidad

Lunes, 11 Agosto 2025 09:15

El embalse de la Cuerda del Pozo contiene actualmente 189,957 hectómetros cúbicos de agua, el 76,36 por ciento de su capacidad total que asciende a 248,776 hectómetros cúbicos.

La semana pasada contenía 195,086 hectómetros cúbicos, el 78,42 por ciento.

El año pasado por estas mismas fechas este embalse de la cuenca hidrográfica del Duero recogía 161,521 hectómetros cúbicos de agua, el 64,93 por ciento de su capacidad.

La salida media diaria de agua se sitúa actualmente en 7,50 metros cúbicos por segundo.

El balance hídrico de la semana ha sido de -5,129 hectómetros cúbicos.

No ha habido precipitaciones registradas durante la pasada semana en la zona del embalse.