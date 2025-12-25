La Junta reactiva Red de Puntos de Apoyo a la Mujer Emprendedora en el medio rural

La Junta de Castilla y León reactivará en 2026 la Red de Puntos de Apoyo a la Mujer Emprendedora (PAME) con el objetivo de reforzar el emprendimiento femenino en el medio rural, apoyándose en la estructura territorial y la experiencia de los 44 Grupos de Acción Local (GAL) de la Comunidad y las tres Redes de Desarrollo Rural, PRINCAL, Rural Red y HUEBRA.

Así lo ha avanzado la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, durante un encuentro con los responsables de las tres redes rurales, a quienes les ha explicado que dará continuidad a una iniciativa desarrollada entre 2021 y 2023 en el marco de la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural que registró un balance positivo tanto en participación como en resultados.

González Corral ha recordado que el objetivo con el que nació la Red PAME fue el de crear un espacio de referencia en el medio rural al que las mujeres pudieran acudir para recibir apoyo, formación y asesoramiento para emprender.

En este sentido, ha subrayado que el conocimiento del entorno y la trayectoria de los Grupos de Acción Local los convierten en “el instrumento idóneo para el desarrollo de esta red”.

En su primera fase, la Red PAME permitió formar a más de 2.500 mujeres y asesorar de manera individualizada a más de 1.000 emprendedoras a través de actividades formativas y acciones de acompañamiento impulsadas desde los GAL.

A la vista de estos resultados, la Consejería ha trabajado con las tres redes de Desarrollo Rural en el diseño de una segunda etapa que permita mantener y mejorar las actuaciones desarrolladas hasta ahora, poniendo el foco en el apoyo a las mujeres del medio rural que apuestan por emprender o por consolidar su actividad, especialmente en ámbitos vinculados al sector agroalimentario.

Apoyo directo para activar la red

La Junta financiará la puesta en marcha de la Red PAME en 2026 a través del apoyo específico a los Grupos de Acción Local y a las propias redes de desarrollo rural. Los fondos se destinarán al desarrollo de diferentes actividades como acciones formativas y talleres, asesoramiento personalizado en las distintas fases del proyecto empresarial y apoyo en la búsqueda de financiación.

Asimismo, se contempla la organización de jornadas específicas, presenciales y telemáticas, dirigidas a los técnicos de los GAL que prestarán estos servicios, así como acciones de difusión para dar a conocer la Red PAME y mostrar ejemplos de proyectos impulsados con su apoyo.

La consejera ha destacado que la recuperación de la Red PAME “refuerza el compromiso de la Junta de Castilla y León con el emprendimiento femenino en el medio rural y se suma a las políticas de relevo generacional y fijación de población impulsadas durante el actual mandato”.

144 millones en el PDR

Durante la reunión también se ha analizado el cierre del Programa de Desarrollo Rural 2014-22, con el periodo de ejecución hasta este año, que ha supuesto destinar 144,2 millones de fondos europeos Leader en 5.590 proyectos, con la creación de 2.609 empleos directos y el mantenimiento de 16.315 puestos de trabajo.

Para el actual periodo del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 se ha dotado la intervención Leader con una asignación inicial de 100 millones de euros. Los 44 grupos de acción local ya han publicado su convocatoria de ayudas habiéndose recibido hasta el momento 1.173 solicitudes de nuevos proyectos.

Por último, la consejera también ha recordado que durante el próximo año se celebrará la II edición de los Premios Leader Castilla y León, de carácter bienal, con el fin de reconocer la labor de aquellas personas –físicas o jurídicas– cuyas iniciativas financiadas por los fondos europeos Leader hayan contribuido significativamente al desarrollo rural de Castilla y León.