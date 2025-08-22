Cabrejas del Pinar se cita con su fiesta del Mejillón

Viernes, 22 Agosto 2025 08:04

Cabrejas del Pinar vuelve este sábado a reunirse para celebrar su fiesta del Mejillón, una convocatoria surgida de una reunión familiar hace más de cuatro décadas atrás y que se ha convertido en una fiesta multitudinaria que sirve para despedir el verano.

En la última edición, 1.500 personas se dieron cita en el paraje de “El Cubillo”, en Cabrejas del Pinar, para degustar casi 700 kilógramos de mejillones, cocinados al vapor y acompañados con salsa de tomate, tras llegar en la víspera desde tierras gallegas.

Los vecinos de Cabrejas del Pinar han convertido esta convocatoria en una cita señalada en su calendario festivo, en la que despiden con esta comida todos los veranos a los hijos del pueblo que un día tuvieron que emigrar a otras tierras para trabajar.

Tras finalizar la comida, será el momento en que varias peñas pasarán “el bote” por las mesas para que las familias colaboren de forma voluntaria en la organización de las fiestas del próximo año.

La jornada se cerrará con juegos populares y chocolatada infantil, que dará paso al recuento del bote.