Primeros 20 envíos de cabello donado en la campaña "Tu Pelo Vale un Tesoro"

Viernes, 08 Agosto 2025 12:20

Las peluquerías participantes en la campaña solidaria ‘Tu Pelo Vale un Tesoro’, impulsada por la Asociación Profesional Provincial de Peluquerías de Soria, han realizado ya los primeros 20 envíos de cabello donado a la Asociación Pulseras Rosas, destinada a la confección de pelucas oncológicas para mujeres con escasos recursos.

La iniciativa, que sigue abierta a la participación ciudadana, cuenta con la colaboración de 17 peluquerías de la provincia (13 en la capital, dos en Almazán, una en San Leonardo de Yagüe y una en Villálvaro).

Estos establecimientos ofrecen cortes de pelo gratuitos a las personas dispuestas a donar coletas de, al menos, 35 centímetros de longitud.

El cabello recogido se entrega en la sede de la Asociación soriana, ubicada en las oficinas de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES).

La asociación se encarga de remitir los paquetes a Pulseras Rosas, entidad sin ánimo de lucro con una larga trayectoria en el acompañamiento a pacientes oncológicos y sus familias.

Con la campaña ‘Tu Pelo Vale un Tesoro’, la asociación quiere ayudar a aquellas mujeres que no pueden permitirse el acceso a productos esenciales durante el tratamiento oncológico.

Las sorianas que se encuentren en tratamiento y necesiten una peluca pueden dirigirse directamente a la asociación para recibir orientación y ayuda personalizada.

Con esta acción, el sector de la peluquería en Soria reafirma su compromiso con la solidaridad, poniendo el talento profesional al servicio de quienes más lo necesitan.

Las peluquerías participantes pueden consultarse en la web de la asociación www. peluqueriasensoria.com.

La Asociación Profesional Provincial de Peluquerías de Soria nació en 1977 como Asociación Profesional Provincial de Peluquerías de Señoras e integró en 2008 a la Asociación Provincial Profesional de Peluqueros y Peluquerías de Caballeros de Soria (APECASO). La Asociación es una de las 46 sectoriales que forman parte de FOES (Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas).

Listado peluquerías Campaña ‘Tu Pelo Vale un Tesoro’