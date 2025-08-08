Viernes, 08 Agosto 2025
Soria

Soria | Soria

El único acertante del sorteo de primera categoría de la bonoloto es de Soria

Un vecino de Soria ha amanecido este viernes con una sonrisa, tras ser el único acertante de primera categoría. en el sorteo de la bonoloto.

El boleto ganador en el sorteo de bonoloto del jueves 7 de agosto ha sido validado en la administración de loterías nº 3 de Soria, situada en el número 7 de la calle Mariano Vicén.

El importe te del premio es de 370.629,01 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 119 de Valencia.

La recaudación del sorteo ha ascendido a 2.097.446,50 euros

En el sorteo de Bonoloto la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 38, 31, 32, 01, 26 y 15

El complementario ha sido el 29 y el reíntegro, el 5.

