Mani-cacerolada en Soria contra el hambre que devora Gaza

Jueves, 07 Agosto 2025 13:30

La Confederación General de Trabajadores (CGT) en Soria se ha sumado y ha animado a hacerlo a la sociedad a una manifestación en la capital el próximo 9 de agosto para mostrar la grave situación que sufre Gaza, cuyos habitantes se mueren de hambre, condenados por la ofensiva militar de Israel.

El 9 de agosto se quiere mostrar la unidad de los pueblos del mundo frente a los sistemas políticos que están financiando el genocidio e ignorando el dolor del pueblo palestino, y, lo que es más importante, mostrar al pueblo de Palestina, y en particular a Gaza, su solidaridad por la libertad de Palestina, y suclamor para que Israel rinda cuentas.

Varias son las ciudades en todo el Estado, en las que se va a salir a la calle este día, en una acción organizada, para denunciar el genocidio en Gaza.

En Soria, como no podía ser de otra manera, también habrá presencia en la calle ese día.

Desde acción directa con el pueblo Palestino han convocado una mani-cacelorada el sábado 9 de agosto que empezará en la calle Vicente Tutor.

Desde CGT se han sumado y han mostrado su apoyo a la manifestación, y han animado a toda la sociedad soriana a participar en ella.

"No podemos estar impasibles, mientras sucede un genocidio en directo, ni podemos, ni queremos ser cómplices", ha señalado.