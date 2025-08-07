Asaja cifra en 731.852 toneladas la producción cerealista de campaña 2025

Jueves, 07 Agosto 2025 12:00

Tras dos campañas para olvidar, la cosecha cerealista en Soria ha estado este verano dentro de los parámetros de lo positivo. Según los datos facilitados por Asaja Soria, la producción ha sido de 731.852 toneladas, con un rendimiento medio de 3,57 toneladas, en 204.983 hectáreas sembradas.

La presidenta provincial de Asaja, Ana Pastor, ha hecho este jueves balance de esta nueva campaña que, tras recoger el grano, tiene ahora el reto de venderlo a un buen precio en un mercado que está bajo mínimos.

Según los datos facilitados, en la provincia se han producido 387.859 toneladas de trigo, con un rendimiento neto de 3,68 toneladas en las 105.348 hectáreas sembradas, y 274.452 toneladas recogidas de cebada, con un rendimiento medio de 3,63 toneladas en las 75.554 hectáreas sembradas

En cuanto a otros cereales de cosecha estival, se han producido 21.223 tonledas de centeno, con un rendimiento medio de 2,2 toneladas en las 9.647 hectáreas sembradas; 6.449 toneladas de avena, con un rendimiento medio de 2,3 toneladas en las 2.804 hectáreas sembradas, y 41.868 toneladas de tricicale, con un rendimiento medio de 3,6 toneladas en las 11.630 hectáreas sembradas.

La evolución de la superficie sembrada de cereal en la provincia marca un descenso desde 1990, en el que sembraron 270.000 hectáreas, a las 204.983 hectáreas sembradas esta última campaña, donde se ha recuperado un poco la superficie destinada a la siembra.

La campaña cerealista de este verano se ha dado ya prácticamente por terminada en la provincia, salvo en la comarca de Tierras Altas, donde todavía quedan piezas que laborar, debido en parte a que no se ha producido cosechar durante las horas centrales del día en la ultima semana, merced a las prohibiciones de la Junta.