Nuevo taller de custodia del territorio en Soria para impulsar gestión sostenible de montes privados
Soria acogerá el 26 de agosto un nuevo taller de formación centrado en la custodia del territorio forestal como estrategia para revalorizar los montes privados y promover modelos de gestión.
El encuentro tendrá lugar en la sede de la Asociación de Propietarios Forestales de Soria (ASFOSO), entidad coordinadora del proyecto RECONECTA, y contará con la participación de expertos de la Fundación Global Nature.
La custodia del territorio es una estrategia de conservación que promueve acuerdos voluntarios entre propietarios de tierras y entidades dedicadas a la conservación de la naturaleza.
El modelo se basa en que la entidad de custodia ponga en marcha en ese territorio una gestión o negocio que sea sostenible y conserve los valores naturales, culturales y paisajísticos del territorio. RECONECTA, que trata de apoyar a propietarios de terrenos forestales infrautilizados a abandonados, usa esta figura como motor para promover bioeconomía forestal y fortalecer el territorio rural. Para ello, la formación es clave.
Más información e inscripciones: https://reconecta.es/custodia-espacios-forestales/
El taller, titulado “Custodia del Territorio Forestal: conservación con impacto positivo”, está dirigido a propietarios de montes, técnicos forestales, representantes de administraciones públicas, asociaciones locales y ONGs, y ofrecerá herramientas prácticas para activar el potencial ambiental y económico de los espacios forestales infrautilizados.
Al promover acuerdos voluntarios, RECONECTA cumple con su ambiciosa misión de conectar a personas que quizá no sabían que eran propietarias o que no tienen capacidad para trabajar sus fincas, con oportunidades reales de conservación y emprendimiento sostenible.
Custodia del territorio: una solución con múltiples beneficios
La custodia del territorio es una herramienta voluntaria de colaboración entre propietarios y entidades sin ánimo de lucro para gestionar de manera sostenible los recursos naturales, culturales y paisajísticos.
En España, donde el 72 por ciento del terreno forestal es de propiedad privada, gran parte sin uso, se trata de una oportunidad estratégica para impulsar el desarrollo rural, proteger la biodiversidad y prevenir incendios.
“Una gran parte del territorio español es privado y hay que trabajar con sus propietarios. Estos acuerdos de custodia permiten crear nuevas áreas productivas, proteger la biodiversidad y generar oportunidades reales de empleo en el entorno rural”, ha resaltado Eduardo de Miguel, director de la Fundación Global Nature y actual presidente del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio de España (FRECT).
Miguel será uno de los ponentes del taller y para él, la custodia es una herramienta flexible y efectiva para implicar a propietarios forestales en la conservación, tanto en fincas de alto valor ecológico como en áreas agroecológicas que favorezcan la prevención de incendios o el desarrollo rural.
El taller de Soria incluirá dinámicas participativas, presentaciones de casos reales y trabajo en grupo para diseñar iniciativas adaptadas al territorio. Los asistentes aprenderán a:
- Comprender los modelos y procesos clave de la custodia forestal.
- Identificar oportunidades de financiación pública y privada (fondos europeos, mercados de carbono, créditos de biodiversidad).
- Estudiar casos de éxito como LIFE Soria ForestAdapt o los Cortafuegos Verdes.
- Diseñar propuestas prácticas en torno a actividades como el turismo ornitológico, la apicultura, la restauración de infraestructuras tradicionales o la educación ambiental.
- Fortalecer las alianzas entre entidades locales, propietarios y agentes del territorio.
RECONECTA es una iniciativa impulsada por ASFOSO y financiada por la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con fondos de la Unión Europea – NextGenerationEU.
Con una inversión de casi 2 millones de euros (1.999.727 €) para el periodo 2024-2025, tiene como objetivo principal activar la bioeconomía forestal, fomentar el emprendimiento rural y facilitar la conservación activa del patrimonio natural.
Ya se han desarrollado talleres en Cuenca y Teruel, que han contado con la participación de más de decenas entidades, y Soria será la tercera (y última) provincia en sumarse a esta formación clave