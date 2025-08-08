Ebenum Dúo protagoniza el 9 de agosto el cuarto concierto del festival Soria Clásica

Viernes, 08 Agosto 2025 12:34

La violinista soriana Arabela de Miguel y la pianista Claudia Fernández son las intérpretes del cuarto concierto del ciclo de música de Cámara. Ebenum Dúo actuará el sábado 9 de agosto en el festival Soria Clásica.

La duodécima edición del Festival Soria Clásica - Ciclo de Música de Cámara Gerardo Diego continúa la programación de durante el mes de agosto con cuatro conciertos.

La búsqueda de una identidad artística lleva a la violinista Arabela de Miguel y a la pianista Claudia Fernández a cruzar sus caminos en la Hochschule für Musik de Basilea.

A raíz de ello deciden construir un espacio de expresión musical donde trasladar su complicidad a la interpretación.

Así nace Ebenum Duo, con el anhelo de brindar al público la oportunidad de experimentar una conexión honesta, sincera y personal a través de la esencia del compositor.

entradas se pueden adquirir en la taquilla del concierto por 7 eyuros y de forma online en www.entradas.soria.es

FESTIVAL SORIA CLÁSICA

SÁBADO 9 DE AGOSTO 20:30h - CLAUSTRO IES ANTONIO MACHADO

Ebenum Dúo

Biografía:

Ebenum Dúo

La búsqueda de una identidad artística lleva a la violinista Arabela de Miguel y a la pianista Claudia Fernández a cruzar sus caminos en la Hochschule für Musik de Basilea. A raíz de ello deciden construir un espacio de expresión musical donde trasladar su complicidad a la interpretación.

Así nace Ebenum Duo, con el anhelo de brindar al público la oportunidad de experimentar una conexión honesta, sincera y personal a través de la esencia del compositor.

Uno de sus intereses principales consiste en dotar al grupo de una amplia gama estilística, que vaya desde la interpretación histórica hasta la adaptación de nuevas técnicas a través del repertorio contemporáneo. Del mismo modo, fruto del anhelo por conectar con el público, Ebenum Duo explora diversos formatos de concierto combinando artes visuales con filosofía y literatura para alcanzar una expresión artística propia.

Desde su formación, han tenido la oportunidad de participar en numerosas masterclasses con músicos como Heime Müller o Erich Hövarth y de tocar en varios ciclos de conciertos como “Mimiko” (Basilea, Suiza),“Promenois’’(Francia), “Jardí dels Tarongers” (Barcelona) o Aeterna Música (Madrid).

En la actualidad continúan sus estudios de música de cámara con el pianista Anton Kernjak y la violinista Anna Gebert, a la vez que trabajan regularmente con músicos como Tobias Schabenberger, Raphaël Oleg o ZoltánFejérvári.

Programa:

Toldrá (1895 – 1962)

‘Seis sonetos’ para violín y piano

Soneti de la rosada

Lili Boulanger (1893 – 1918)

D’un matin de printemps

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)

Sonata para violín y piano n. 5 ‘Primavera’ op.24 en Fa M

Allegro Adagio molto espressivo Scherzo: Allegro molto Rondo: Allegro ma non troppo

Claude Debussy (1862 – 1918)

Beau Soir

Manuel de Falla (1876 – 1946)

Suite Populaire Espagnole

Nana

Dora Pejačević (1885 – 1923)

Elegie op.34

Lili Boulanger (1893 – 1918)

D’un soir triste