Los inmigrantes alimentan nuevo ligero incremento de población en Soria

Viernes, 08 Agosto 2025 16:55

La provincia ha aumentado ligeramente su población en el segundo trimestre del año, según los datos provisionales de la Estadística Continua de Población, publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los inmigrantes siguen alimentando el crecimiento poblacional en Soria.

En el segundo trimestre de 2025, Soria ha sumado 270 nuevos residentes respecto al primer trimestre del año.

Con ello se ha alcanzado la cifra de 90.479 habitantes, apenas un 0,3 por ciento más que al cierre del primer trimestre del año.

El 1 de enero de 2025, la población en Soria era de 90.222 habitantes; en octubre de 2024, de 90.064; en julio de 2024, 89.967 habitantes; y en abril de 2024, 89.972.

La proyección refleja una tendencia positiva de crecimiento, pero con poca fuerza, lejos de los 96.000 habitantes que Soria registró a mitad de la década de los noventa del siglo pasado.

La población extranjera sigue siendo la que alimenta el crecimiento poblacional de Soria, al igual que sucede en España.

En el segundo trimestre de este años, Soria contaba con 12.262 residentes procedentes de otros países, frente a los 11.898 del primer trimestre mientras los habitantes españoles descienden en la provincia, de 78.311 del primer trimestre a 78.217 del segundo trimestre.

En 2016, había 90.040 habitantes en la provincia de Soria, según el INE; en 2010, 95.258; en 2008, 94.646; en el año 2000, 90.911.

Las cifras siguen estando muy lejos del mejor padrón que presentó la provincia, a mediados del siglo pasado, cuando había 161.000 habitantes en la provincia pero la posterior mecanización del campo y la industrialización de las grandes capitales españolas supuso un goteo incesante de sorianos.

La población de Castilla y León ha crecido durante el segundo trimestre un 0,15 por ciento y ha alcanzado los 2.406.016 habitantes a 1 de julio de 2025, lo que supone 3.561 personas más que tres meses antes

En el conjunto del país, hay 119.811 habitantes más, hasta alcanzar los 49,3 millones de habitantes.