Fallece Antonio Hernández, uno de los fundadores de Soria Semanal

Domingo, 10 Agosto 2025 17:21

Antonio Hernández García, uno de los fundadores de “Soria Semanal”, periódico que marcó una época en los primeros años de la democracia en Soria, ha fallecido en Zaragoza a los 77 años de edad.

Nacido en Soria, en 1948, en el seno de una familia humilde -su padre, ujier de la Diputación, y su madre, ama de casa y planchadora-, obtuvo la licenciatura en Lengua y Literatura por la Universidad de Barcelona.

En 1977 regresó a Soria y fundó el periódico 'Soria Semanal', en el que permaneció hasta 1990.

Fue el 2 de abril de 1977 cuando la sociedad soriana compró el primer número del periódico “Soria Semanal”, en su papel característico blanco y que reflejaba en sus contenidos una nueva forma de ver e interpretar lo que acontecía en plena transición democrática, con la libertad de expresión como bandera.

La redacción inicial estuvo en la calle Zapatería y el periódico, dirigido por Marcos Molinero Cardenal y editado por Antonio Hernández, estaba formado por veinte páginas, impresas en Almazán. Costaba 15 pesetas en el kiosco. Salía a la calle todos los sábados del año..

Hernández alternó después de Soria Semanal la docencia con el trabajo en prensa y los estudios de Ciencias de la Información, en Madrid, para ya a comienzos de 2004 regresar a las aulas en centros docentes de Ávila, Valladolid y Toledo, hasta su jubilación.

Autor, junto con Gregorio Herrero, de “La represión en Soria durante la Guerra Civil”, y en solitario, “684 sorianos represaliados por Franco”, “La purga de Franco en el Magisterio Soriano”, “La cárcel de El Burgo de Osma” y otros varios de temática soriana