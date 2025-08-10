Fallece Antonio Hernández, uno de los fundadores de Soria Semanal
Antonio Hernández García, uno de los fundadores de “Soria Semanal”, periódico que marcó una época en los primeros años de la democracia en Soria, ha fallecido en Zaragoza a los 77 años de edad.
Nacido en Soria, en 1948, en el seno de una familia humilde -su padre, ujier de la Diputación, y su madre, ama de casa y planchadora-, obtuvo la licenciatura en Lengua y Literatura por la Universidad de Barcelona.
En 1977 regresó a Soria y fundó el periódico 'Soria Semanal', en el que permaneció hasta 1990.
Fue el 2 de abril de 1977 cuando la sociedad soriana compró el primer número del periódico “Soria Semanal”, en su papel característico blanco y que reflejaba en sus contenidos una nueva forma de ver e interpretar lo que acontecía en plena transición democrática, con la libertad de expresión como bandera.
La redacción inicial estuvo en la calle Zapatería y el periódico, dirigido por Marcos Molinero Cardenal y editado por Antonio Hernández, estaba formado por veinte páginas, impresas en Almazán. Costaba 15 pesetas en el kiosco. Salía a la calle todos los sábados del año..
Hernández alternó después de Soria Semanal la docencia con el trabajo en prensa y los estudios de Ciencias de la Información, en Madrid, para ya a comienzos de 2004 regresar a las aulas en centros docentes de Ávila, Valladolid y Toledo, hasta su jubilación.
Autor, junto con Gregorio Herrero, de “La represión en Soria durante la Guerra Civil”, y en solitario, “684 sorianos represaliados por Franco”, “La purga de Franco en el Magisterio Soriano”, “La cárcel de El Burgo de Osma” y otros varios de temática soriana