El Ayuntamiento quiere unir, en Fuente del Rey, zona deportiva, colegio y parque

Lunes, 11 Agosto 2025 15:53

El Ayuntamiento de Soria tiene en marcha obras de mejora en Fuente del Rey por un millón de euros con el objetivo de unir la zona deportiva, el colegio y el parque.

El alcalde de la capital, Carlos Martínez, ha visitado las obras que se están llevando a cabo en la zona de Fuente del Rey vinculadas al proyecto BRERA, en plena ejecución en la calle Doctor Fleming, y las de mejora de las canchas al aire libre del polideportivo tanto de tenis como de pádel que comenzarán de forma inminente tras el proceso de contratación con un único licitador. Ambas inversiones superan el millón de euros y permiten actuar en más de 6.000 metros cuadrados.

El alcalde ha recordado que la obra de renaturalización se enmarca dentro del proyecto BRERA que en términos globales mueve 4 millones de euros y que tiene como objetivo principal “la recuperación de espacios para el bienestar de la propia ciudadanía e intentar, en este punto, conectar el circuito de carril bici con el polideportivo, la zona sanitaria, tanto el Centro de Salud Soria Norte como futuro Centro de Salud Soria Norte, y el colegio”.

La intención es generar también nuevos espacios de ocio y estancia con el aconcionamiento paisajístico en una trama urbana ahora especialmente dura.

“Hablamos además de dos obras paralelas. La primera mueve cerca de 700.000 euros de inversión que ejecuta Excavaciones Ciria actuando sobre 6.500 metros del pavimento, cambio de iluminación eficiente, mobliario urbano y accesibilidad. La segunda son 350.000 en equipamiento deportivo”, ha recordado, apuntando también a otro aspecto destacado como es la participación.

“Hemos buscado un consenso con los vecinos permitiendo, mediante la pacificación, la no supresión del vial, con una línea de aparcamiento y el resto zona verde”, ha resumido.

Por otro lado, ha recordado el apoyo a este tipo de acciones incluidas en la Agenda Urbana como el caso de la pacificación de Doctor Fleming y que fue respaldada por decenas de colectivos ciudadanos y los grupos políticos entonces en pleno con 450 acciones y 10 programas estratégicos.

La segunda fase tiene un presupuesto de licitación de 350.000 euros para el acondicionamiento y la reconversión de las pistas de pádel y tenis con la mejora de las mismas y la cubierta de una de ellas, una vieja demanda en la ciudad que se ha venido retrasando en los últimos quince años.

Actualmente, está en mesa de contratación con un único licitador.

Por otro lado, se ha referido a inversiones en la zona próxima como la pista pump track abierta de forma reciente por parte del Consistorio y la adecuación de aparcamientos junto a la antigua cárcel y el proceso iniciado para conseguir su reversión como recinto ferial con el Estado.

En este sentido también ha apuntado al centro de salud Soria Norte, ya con propuesta de adjudicación, e indicado que “esperamos que la Junta esté, tanto en la financiación del futuro recinto ferial como ha hecho en otros puntos de la comunidad y que, como ya pedimos y de momento no se ha hecho, incluya una dotación mayor de aparcamientos en el Soria Norte y no sólo los exigidos por Ley. Las obras del Hospital han aumentado la presión en el barrio sin la necesaria previsión de estacionamientos y el futuro centro de salud también lo hará y, por ello, hemos reiterado la inclusión de mejoras ya que después de 18 años con la parcela cedida han tenido y tienen tiempo para hacer las cosas con planificación”.