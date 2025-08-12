El Ayuntamiento cifra en 6.200 las personas que han asistido a actividades de Expoesía

El Ayuntamiento de Soria ha realizado este martes balance de la última edición de la Feria de Poesía Expoesía que, según ha recalcado, sigue creciendo con más de 6.200 asistentes en las actividades en la pista, 180 firmas de autores y 81 presentaciones-

La concejala de Cultura, Gloria Gonzalo, ha repasado el balance de la Feria de Expoesía 2025 que se ha desarrollado durante 8 días con el lema Cultura de Paz y con el convencimiento “de que la poesía sirve para transformar, dialogar y construir un mundo mejor. Cerramos esta edición con la satisfacción de haber conseguido que ese lema haya sido el hilo conductor de toda la feria y nos haya propiciado encuentros y momentos de muchísima reflexión y de mucho compromiso”.

Las actividades en la pista, los talleres y las actividades infantiles han sumado más de 6.200 personas. Otras paralelas como la exposición de Anka Moldovan en el Centro Cultural de Alameda han recibido más de mil personas visitantes.

Las cifras finales suman 56 actividades, 81 autores y autoras en la pista, 16 editoriales, tres librerías, dos casetas institucionales, y cerca de 150 firmas y dedicatorias de los escritores de la mano de las editoriales en las distintas casetas.

Pensando ya en el próximo año, la concejala también ha indicado que “hemos detectado que mucha gente quería leer su poesía y de forma más esponténea hemos dejado espacios entre el programa. El año que viene trabajaremos más esa opción de micro abierto para dar voz a todas las personas ya que lo más duro de esta feria es que tenemos que elegir y decir que no”.

Gonzalo ha destacado la gran respuesta del público con un aumento en las actividades en la pista del 31 por ciento respecto al pasado año.

El aumento también se ha registrado en las Noches Poéticas.

“Aunque nos costó renunciar al patio del IES Machado y sólo podemos agradecerles siempre su disposición, las editoriales también nos pedían centralizar todo en el parque y la respuesta ha sido muy destacada”, ha indicado la responsable municipal.

“Hemos conseguido que la palabra se haya puesto al servicio de la convivencia, la justicia y la solidaridad”, ha recalcado antes de referirse a los agradecimientos comenzando por todas las personas participantes “a quienes debemos reconocer su implicación y el trato cercano en ese encuentro con sus lectores y sus lectora. También quiero destacar a las editoriales y a las librerías de nuestra ciudad que han llenado la Dehesa de vida de papel y que nos alegramos de las buenas ventas y que haremos lo posible por fomentarlo”.

Por otro lado, también se ha referido al trabajo del equipo organizador y personal técnico, “porque de verdad que, cada detalle visible e invisible, es imprescindible para que la feria sea un éxito”.