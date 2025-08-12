El PP pide al alcalde de Soria que recapacite sobre problemas de movilidad en ciudad

Martes, 12 Agosto 2025 20:12

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Soria ha pedido al alcalde Carlos Martínez que recapacite sobre las actuaciones que se están realizando en la capital y que están generando enormes problemas de movilidad

La portavoz popular Belén Izquierdo ha asegurado en un comunicado que se alegran de que el Ayuntamiento haya escuchado a los vecinos de Fuente del Rey pero se preguntan por qué no hacen lo mismo con el resto de zonas afectadas por la pacificación del tráfico y la humanización de las travesías.

"¿De verdad hace falta que los sorianos salgan a la calle para que se les escuche?”, ha preguntado.

La escasez de aparcamientos en la ciudad de Soria es un problema más que evidente, según ha reiterado el PP, una falta de aparcamiento que complica el día a día de las personas que viven y trabajan en la capital.

“Necesitamos reconectar los barrios y apostar por una movilidad dinámica y sensata. No podemos castigar al vecino para intentar contentar únicamente al turista”, ha añadido Izquierdo.

En relación con la movilidad, el Grupo Popular también ha anunciado que revisará el proyecto de la Zona de Bajas Emisiones que el PSOE quiere implementar en la ciudad de Soria.

“Queremos que los sorianos puedan vivir en una ciudad accesible para todos, no solo para unos pocos”, ha subrayado la portavoz popular.