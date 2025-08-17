Castilla y León, la comunidad que más crece en innovación entre 241 regiones europeas

Domingo, 17 Agosto 2025 15:31

Castilla y León es la comunidad con el mayor incremento en innovación entre 2018 y 2025, con un 20,3 por ciento, y la primera en su rendimiento en el Indicador de Ventas de Innovaciones (empatada con cinco regiones europeas) entre 241 regiones europeas analizadas en el Cuadro de Mando de la Innovación Regional publicado el pasado mes de julio por la Comisión Europea.

Asimismo, es la tercera comunidad autónoma española en innovación sobre cifra de negocio y se sitúa en tercer lugar en desempeño innovador respecto a la media según el Cuadro de Indicadores de Innovación Regional 2023 (RIS- Regional Innovation Scoreboard), que ofrece una evaluación comparativa de los resultados de los sistemas de innovación en 241 regiones de 22 estados miembros de la Unión Europea.

Asimismo, mantiene el quinto puesto en términos de esfuerzo tecnológico (gasto de I+D sobre PIB) y también en términos de gasto en I+D por habitante entre las comunidades autónomas en 2023. Castilla y León aumenta un 11,2 % el gasto en I+D, pasando de los 867 millones a los 964 millones en el ejercicio de 2023, lo que además sitúa la contribución de la Comunidad al peso del gasto en I+D en el 4,3 % de España.

Sigue destacando, además, la contribución de los sectores empresarial y universitario al gasto interno en I+D. En relación con el año anterior, se han experimentado avances tanto en el gasto en I+D como en el personal en I+D por mil habitantes.

En concreto, el esfuerzo tecnológico en la Comunidad asciende al 1,36 % en un escenario en el que Castilla y León ha mostrado también cifras muy positivas de PIB, incrementándose en 2023 casi un 9 % respecto al año anterior, de acuerdo con los datos de Contabilidad Regional publicados por el INE.

El gasto en I+D de empresas alcanza el 61 %

Las empresas de alta y media-alta tecnología de Castilla y León realizan un esfuerzo destacado en el gasto en I+D empresarial, según los indicadores de alta tecnología correspondientes a 2023 publicados por el INE, que revelan que el porcentaje de gasto en I+D de las empresas aumenta en la Comunidad un 13 %, de 519,3 a 588,2 millones de euros, consolidándose como el motor de la I+D en Castilla y León.

Su peso sobre el total del gasto en I+D asciende al 61 %, 4,7 puntos porcentuales por encima de la media nacional en 2023, que se sitúa en el 56 %.

El gasto ejecutado en I+D por el sector universidades ha aumentado un 7,5 %, de 272,17 a 292,7 millones de euros. Su peso sobre el total del gasto en I+D se coloca en el 30,4 % en 2023.

El peso de este sector de universidades en Castilla y León sigue siendo mayor que en el conjunto de España en 4,9 puntos.

Por último, aumenta el personal dedicado a I+D en Castilla y León hasta las 11.741 personas en el año 2023. Crece también el número de mujeres entre el personal en I+D, alcanzando un 43,3 % en Castilla y León, lo que supone 2,4 puntos por encima de España (40,9 %).

En el sector universidades de Castilla y León este porcentaje supera el 50 % desde el año 2022,sobrepasando en 3,6 puntos el promedio en España.