Reforzado servicio de transporte sanitario terrestre con 14 ambulancias más y bases de helicópteros

Martes, 30 Diciembre 2025 12:42

El Consejo de Gobierno de la Junta, ha autorizado, por importe de 7.571.800 euros, el incremento del número de ambulancias y bases de operaciones para el servicio de transporte sanitario terrestre urgente de los pacientes a los que tenga que prestar asistencia sanitaria la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

El Plan de Optimización y Transformación de Emergencias Sanitarias de Castilla y León, aprobado por la Gerencia de Emergencias Sanitarias, requiere incorporar cinco ambulancias clase C- soporte vital avanzado-, y nueve ambulancias clase B – soporte vital básico- y con sus correspondientes bases de operaciones, pasando de las 190 de la actualidad a las 204.

De esta manera, Castilla y León contará con un total de 204 ambulancias de transporte urgente, 52 ambulancias de clase C;152 de clase B.

Las nuevas incorporaciones de soportes vital avanzados tendrán como destino 1 en Burgos, 2 en León (1 Bierzo y otra León), 1 para Salamanca y otra para Valladolid.

Mientras que los 9 soportes vitales básicos irán una a cada una de las nueve provincias de la comunidad.

Así, se dispone de un mayor número de vehículos para el transporte sanitario ya que el nuevo contrato de transporte sanitario aéreo requiere un incremento de las Unidades de Soporte Vital Básico para apoyar su atención. Además, se ha aumentado la demanda asistencial debido a la ampliación de la cartera de servicios en los centros hospitalarios, atendida con la movilización de las Unidades de Soporte Vital Básico.

De la misma manera, la evolución tecnológica de medidas terapéuticas requiere disponer de vehículos adaptados para recibir tratamiento durante los traslados interhospitalarios.

Castilla y León contará a partir del 2026 con un total de 720 ambulancias de transporte sanitario terrestre tanto urgente como no urgente. Ávila 69; Burgos 101; León 116; Palencia 61; Salamanca 96; Segovia 63; Soria 54; Valladolid 93 y Zamora 67.

Las mejoras en la atención de las urgencias y emergencias sanitarias han tenido un avance muy relevante desde el 2019. Por lo que respecta a las ambulancias de soporte avanzado y básico se ha pasado de tener 157 en 2019 a 190 en 2023 y a 204 en 2026 y por lo que respecta a los helicópteros de tener 3 en 2019 a 4 en 2022 y a 10 en 2016.

Por lo que respecta a los helicópteros en una primera fase a los ya existentes en Burgos, León, Salamanca y Valladolid se sumarán el de Ávila con base en Piedralaves en el Valle del Tiétar, El Bierzo con base en el Cueto y el de Soria con base en Garray.