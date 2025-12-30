El humorista Leo Harlem ayudará en 2026 a contar la historia de Castilla y León

Martes, 30 Diciembre 2025 12:48

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha presentado hoy `Castilla y León, mucha historia que contar´, un proyecto divulgativo impulsado por el Ejecutivo autonómico que cuenta con la participación del comunicador y humorista Leo Harlem.

El proyecto contempla la grabación, edición y postproducción de 52 hitos históricos en alta calidad, en los que están representadas las nueve provincias de la Comunidad Autónoma, y que suponen en su conjunto un excelente material de divulgación a través de breves piezas sonoras, con una duración de entre 20 y 30 segundos cada una, narradas con la voz y el estilo característico de este humorista natural de la comarca del Bierzo.

Inicialmente, cada viernes y desde el próximo 2 de enero de 2026, las cuentas oficiales de la Junta de Castilla y León publicarán un hito histórico y así, semana a semana, hasta completar los 52 hitos grabados.

Entre otros ejemplos, figuran hechos, personajes y espacios histórico-artísticos de los últimos doce siglos, con una amplia presencia de acontecimientos de los siglos XII y XIII, claves en la unión definitiva del Reino de León y el Reino de Castilla bajo una misma Corona, la de Fernando III el Santo.

Además, se barajan otros formatos especializados para llegar al gran público, como podcasts, cuñas de radio y plataformas web especializadas en cultura e historia.

Durante el acto de presentación de esta iniciativa, el presidente de la Junta ha destacado el papel protagonista de Castilla y León en la historia de España y ha señalado que la Comunidad ha aportado siempre lo mejor de sí misma a la construcción y al desarrollo de España como proyecto común, una contribución que sigue siendo esencial en la actualidad.