Mejoría lígera de cinco heridos por incendios en León y Zamora

Domingo, 17 Agosto 2025 14:50

La situación de los cinco heridos atendidos en el Hospital Universitario Río Hortega (HURH) de Valladolid ha mejorado ligeramente con respecto al parte emitido ayer sábado, aunque cuatro de ellos siguen en estado crítico y uno estable, aunque grave.

Por lo que respecta al herido ingresado en el Hospital Universitario de Getafe, la Comunidad de Madrid informa que el paciente se encuentra estable dentro de la gravedad.

Está intubado y presenta quemaduras en un 23 por ciento de la superficie corporal.

Detalle de los heridos en el HURH

(SCQ es superficie cuerpo quemada):

- Mujer 56 años. SCQ: 48 %. Crítico

- Varón 36 años. SCQ 50 %. Crítico estable.

- Varón 64 años. SCQ: 35 %. Crítico estable.

- Varón 80 años. SCQ 15 %. Crítico con una ligera mejoría.

- Mujer. 77 años. SCQ 10 %. Estable aunque continúa en estado grave.