Mañueco exige a Sánchez que movilice ya todos los medios de Ejército solicitados

Domingo, 17 Agosto 2025 14:49

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reclamado de nuevo esta misma mañana al Gobierno los refuerzos del Ejército que “aún no llegan” y todos los mecanismos europeos de coordinación disponibles para hacer frente a las circunstancias excepcionales que viven España, en general, y Castilla y León, en particular, como consecuencia de los incendios.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha realizado estas declaraciones en Villablino, en León, momentos antes de la visita anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a las zonas más afectadas por el fuego, aún activo, en esta provincia.

Mañueco ha explicado que la situación es excepcional como consecuencia de una combinación de circunstancias extremas: mucha temperatura, mucha sequedad, muchísimo viento, muchísimos incendios y también muchísimos incendiarios, ha indicado; para insistir a continuación en que ello requiere también una respuesta excepcional.

Finalmente, el presidente de la Junta ha pedido a su homólogo nacional “entendimiento y no enfrentamientos políticos”, que es lo que reclaman los ciudadanos.

Los datos de la Red de Control de la Calidad del Aire de Castilla y León evidencian unos niveles elevados de partículas en todo el oeste de la Comunidad, que son consecuencia directa de las emisiones ocasionadas por los numerosos incendios forestales que se están produciendo en esta zona de Castilla y León, Galicia y Portugal.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha recomendado tomar medidas de precaución ante estas altas concentraciones.

Este aviso afecta a la mitad oeste de Castilla y León y fundamentalmente a El Bierzo.

Es aconsejable evitar actividades que impliquen esfuerzo físico para toda la población y las personas sensibles deben adoptar precauciones especiales.