Continúan en estado crítico cuatro de los heridos en incendios en León y Zamora

La situación de los cinco heridos atendidos en el Hospital Universitario Río Hortega (HURH) de Valladolid continúa sin cambios clínicos significativos con respecto al parte emitido ayer viernes. Hay cuatro heridos en estado crítico.

Por lo que respecta al herido ingresado en el Hospital Universitario de Getafe, la Comunidad de Madrid informa que permanece estable dentro de la gravedad, con evolución positiva en las últimas horas.

Detalle de los heridos en el HURH

(SCQ es superficie cuerpo quemada):

- Mujer 56 años. SCQ: 48%. Crítico

- Varón 36 años. SCQ 50%. Crítico.

- Varón 64 años. SCQ: 35%. Crítico

- Varón 80 años. SCQ 15%. Crítico

- Mujer. 77 años. SCQ 10%. Grave

