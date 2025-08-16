El bono rural gratuito de transporte supera los 115.000 usuarios en primer semestre

Sábado, 16 Agosto 2025 14:08

El bono rural gratuito de transporte a la demanda, promovido por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, ha superado los 115.000 usuarios en el primer semestre de 2025, consolidándose como un pilar esencial en la vida diaria de los ciudadanos del medio rural.

Actualmente, el bono rural gratuito conecta 5.094 núcleos de población a través de 1.840 rutas operativas, garantizando el derecho a la movilidad de miles de personas que viven en pueblos y comarcas donde no existen otras alternativas de transporte público.

Desde su puesta en marcha en marzo de 2021, cerca de 900.000 viajeros han utilizado este servicio, reflejando su creciente implantación y aceptación en todo el territorio.

Este servicio público contribuye de forma directa a fijar población en el medio rural, al facilitar los desplazamientos para gestiones sanitarias, educativas, administrativas o comerciales, especialmente entre la población de más edad, que constituye su principal grupo de usuarios.

De hecho, el perfil mayoritario de usuario sigue siendo el de mujeres de más de 50 años residentes en pueblos.

El bono rural a la demanda está disponible en las 123 zonas de transporte rural diseñadas por la Junta, garantizando que cualquier persona, viva donde viva, pueda desplazarse con un servicio flexible, accesible y gratuito. Su uso ha crecido de forma constante en todas las provincias, destacando León, con 26.079 usuarios, y Salamanca, con 25.056 en este primer semestre.

Febrero fue el mes con mayor demanda, superando los 20.000 usuarios.

Para la reserva de viajes, los ciudadanos pueden utilizar el teléfono gratuito 900 204 020 o la web www.reservastransportedemandajcyl.es .

La validación del viaje se realiza mediante una tarjeta física no nominal, de duración indefinida, con un único pago de 5 euros, o bien a través de la aplicación móvil, generando un código QR para el acceso al autobús.