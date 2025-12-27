La Casa Delibes acerca la figura del escritor en Palacio Licenciado Butrón

Sábado, 27 Diciembre 2025 16:24

El Palacio Licenciado Butrón, sede del Archivo General de Castilla y León, ubicado en Valladolid, acoge desde el pasado 17 de octubre la Casa Delibes, que ha registrado más de 4.731 visitas desde su apertura.

Estas cifras sitúan la media alrededor de cien personas diarias, confirmando el notable interés que despierta este nuevo equipamiento cultural, impulsado por la Junta de Castilla y León.

Durante el periodo navideño, la Casa Delibes permanecerá cerrada el 31 de diciembre y el 1 y 6 de enero.

El resto de las jornadas abrirá en su horario habitual, de martes a sábado de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos de 10.00 a 14.00 horas, mientras que los lunes permanecerá cerrada al público.

Estas navidades, la programación cultural incluirá la actividad ‘Biografías y secretos. Hablemos de Miguel Delibes’, que tendrá lugar el martes 30 de diciembre a las 12.00 horas.

Se trata de un cuentacuentos acompañado de un taller, especialmente diseñado para acercar la figura del escritor al público infantil y familiar.

La Casa Delibes es un proyecto expositivo permanente que rinde tributo a la vida y obra de Miguel Delibes, una de las figuras más universales de la lengua española.

Este proyecto de la Junta de Castilla y León tiene como punto de partida la cesión por parte de la familia Delibes del legado del escritor, en régimen de comodato, para su custodia y exhibición a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

El legado contiene elementos de su vida personal y laboral, de sus relaciones interpersonales, con un número muy importante de correspondencia, de objetos de sus actividades profesionales (profesor, periodista, escritor), su vinculación al cine y a las artes escénicas, su participación, proyección y distribución social, objetos de presentan su reconocimiento actividad profesional, colección particular, así como enseres y mobiliario.

Esto es un legado de gran valor, manuscritos de sus obras, multitud de premios, correspondencia, artículos periodísticos, y elementos que acreditan la capacidad y entrega de Miguel Delibes.

Hace ya más de un año, 165 cajas de archivo que componen el archivo personal del escritor fueron depositadas en las dependencias del Archivo General de Castilla y León, cumpliéndose así el compromiso de la ubicación de los fondos documentales del citado legado y la posibilidad de muestra pública para su estudio e investigación en la Sala de Investigadores del propio Archivo General de Castilla y León.

Pero, además, otra significativa parte del legado, y en especial los enseres que formaban parte de su último hogar, son los que se exhiben en la Casa Delibes, un importante recurso turístico y cultural gratuito, moderno y abierto a todos, que constituye una referencia esencial para el conocimiento de la figura, la vida y la obra del autor vallisoletano.

El espacio expositivo destinado a la Casa Delibes se encuentra en la planta baja del Palacio Butrón, en torno a su patio central en dos áreas bien definidas.

Por un lado, y frente a la entrada del zaguán, a la derecha de la pared del patio con un estucado original renacentista del S.XVII, en la fachada suroeste del claustro, se incluyen los espacios expositivos correspondientes a la zona de acogida o entrada, a la recreación de algunas estancias de la casa de Delibes y a una zona de tránsito para retornar al patio, dedicada a la relación del escritor con la naturaleza.

Por otro, desde el patio el recorrido continúa hacia esta sala de exposiciones, en la que, bajo la idea ‘El escritor y sus criaturas’, se aborda la obra de Miguel Delibes, su significado y los reconocimientos públicos recibidos.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, ofrece visitas guidas gratuitas, algunas de ellas diseñadas específicamente para escolares.

Estas visitas guiadas para grupos requieren reserva previa a través del correo electrónico casadelibes@jcyl.es, con un mínimo de 10 y un máximo de 25 personas. Los sábados y domingos en los horarios de las 11:00 y de las 12:00 horas, se ofrecen visitas guiadas sin necesidad de inscripción, abiertas a cualquier persona interesada.