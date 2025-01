Soria acoge el III Merecado Tradicional del traje popular con tres talleres

Martes, 14 Enero 2025 14:14

El Grupo de Danzas Sorianas en colaboración con el Ayuntamiento de Soria, organiza el III Mercado Tradicional de productos ligados al traje popular soriano. Esta feria se celebrará el fin de semana del 18 y 19 de enero, en la segunda planta del Mercado Municipal de la capital.

La concejala de Cultura, Gloria Gonzalo, ha puesto en valor esta iniciativa que se enmarca dentro del curso de costura. “Hablamos de mucho más que coser, como decimos, es tradición, es memoria y que es antropología. Es imprescindible para mantener el patrimonio y nos ayuda a conocer no solamente cómo se hacen estos trajes populares sino por qué es así y para qué servía y cómo se usa, que esa parte no es fácil. Es tan difícil a veces que no se encuentran ni siquiera los materiales”, ha indicado.

La concejala ha añadido la rigurosidad con la que trabajan los organizadores ya que “están muy preocupados con ser muy fieles, como no puede ser de otra manera, con esos trajes que nos enseñan la historia de la manera más fidedigna posible”.

Carmen Benito, por su parte, ha matizado que “esto no es un curso de costura, es un curso de reproducción de prendas que están catalogadas e inventariadas y que están custodiadas en el Museo Numantino, en el Museo del Traje de Madrid y en el museo de Morón de Almazán”.

Este mercado, que se celebra este fin de semana, está incluido dentro del mencionado curso que se está desarrollando en la actualidad, en el que 24 alumnas están aprendiendo a confeccionar y a vestir un traje basado en piezas originales.

En esta feria, el visitante podrá encontrar los materiales y complementos necesarios para poder componer correctamente un traje tradicional de la provincia de Soria, incluso, podrá encargar su confección a medida.

Todo aquel que se acerque a la segunda planta del Mercado Municipal el sábado día 18 y el domingo 19 de enero, podrá adquirir:

- Paños y bayetas de lana elaborados de manera tradicional en los telares del pueblo burgalés de Pradoluengo, por el artesano Santiago Hernando. A su vez también podrá adquirir paños y sayales de los telares del pueblo leonés de Val de San Lorenzo (León) tejidos por el artesano Laurentino de Cabo Cordero.

Aquellos que quieran estampados para sayas y refajos se podrán adquirir y encargar paños estampados de forma manual, por la artesana Mila Dolz (Palencia).

- Joyas que son fieles reproducciones de las encontradas en la provincia de Soria, realizadas por el taller de Joyería “Prieto Olite” (León)

- Se expondrán diferentes tipologías de mantones y pañuelos de algodón, seda y merino tanto bordados como estampados, que serán expuestos por la soriana Carmen Barranco.

- Lentejuelas metálicas y talcos para decorar los trajes populares, por el taller artesano madrileño “Era de latón” (Madrid) .

- Complementos y productos de mercería de la tienda burgalesa “De sayas y manteos“, especializada en el traje popular. Con pañuelos y mantoncillos, cintas de seda …… Además de confección a medida.

- Castañuelas, zambombas, panderetas y demás instrumentos tradicionales … que se elaboran en el taller de Toño Clavel en Valladolid.

- Percales y botones de Al.bac. (Valencia) con reproducción de telas de algodón y botones para la confección del traje tradicional.

- España Tipos y Trajes (Cáceres). Complementos, telas y diversos materiales para la confección tradicional.

- Percales y pañuelos de Carlos Benedico (Zaragoza) . Una gran muestra de productos de algodón y seda para el traje tradicional.

Y un sinfín de elementos que sin duda sorprenderán y saciarán la curiosidad del público interesado en el mundo tradicional.

Con cada compra que se realice en este mercado, se dará una papeleta numerada para el sorteo de productos sorianos vinculados al traje tradicional.

El sábado por la mañana se ha previsto un taller didáctico del hilado que lo hará una soriana María Martínez que “es una artesana de la lana, importantísimo poner costumbres y tradiciones y oficios, que ya habían desaparecido en Soria y que trabaja la lana desde el vellón ya que tiene sus propias ovejas hasta el producto terminado”.

El sábado por la tarde se ha programado un taller didáctico del uso de mantón impartido por Enrique Borobio Crespo. El domingo se concluye con un curso para peinarse con el vestir del popular soriano. “Era un arte. Había moños de coca, moños de picaporte, moños de rodete y algunos eran espectaculares. Entonces todo aquel que quiera ir bien vestido y bien peinado podrá asistir al taller impartido por Ana Flores, que es de la Asociación con ‘Las Alforjas al Hombro’”, ha indicado la organizadora, quien ha añadido que los talleres no tendrán inscripción y se podrá acceder hasta completar aforo en la sala 3 de Cines Mercado.

TALLERES

Dentro de la programación desarrollada para estos dos días de Mercado Tradicional, se realizarán tres talleres:

Sábado día 18 de enero

13:00 h. Taller didáctico de hilado tradicional de Lana.

18:00 h. Taller didáctico del uso de mantones y pañuelos de seda, algodón y merino en el traje popular soriano

Domingo día 19 de enero

12:30 h. Taller: “Peinarse para vestir el traje popular soriano”