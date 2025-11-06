Santandreu enseña el entrenamiento para conseguir mirada positiva ante la vida

Jueves, 06 Noviembre 2025 21:27

El reconocido psicólogo y divulgador Rafael Santandreu ha enseñado esta tarde en Soria cómo encarar la vida cotidiana con mayor positividad, de forma constructiva y equilibrada, en una conferencia organizada en la apertura de Soria Saludable, de Caja Rural de Soria.

Santandreu, ante un centro cultural Palacio de la Audiencia con el aforo completo, ha explicado en su conferencia "Las gajas de la felicidad" las bases de ese estrenamiento y ha ofrecido herramientas prácticas para comenzar a aplicarlo desde el primer día en la vida diaria.

En la conferencia ha desvelado las reglas básicas de este entrenamiento, que fundamentalmente se centra en trabajar sobre el diálogo interno de cada persona.

“Lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos todos los días, pero especialmente cuando nos suceden adversidades. Hay gente que tiene un diálogo interno más constructivo y positivo y a veces nos dejamos caer en un diálogo interno más destructivo”, ha apuntado.

A preguntas de los periodistas, Santandreu ha asegurado que las personas pueden controlar la mente, pero tiene que saber la tecnología a aplicar y sobre todo una práctica.

“Nosotros sabemos que si copiamos ese diálogo interno que tienen las personas mas felices, adquieres su fortaleza emocional”, ha recalcado.

El psicólogo ha señalado que hay que cambiar el diálogo interno y una de las vías es intentar “terribilizar” lo menos posible, minimizar las adversidades y con ello las emociones negativas.

Santandreu ha asegurado que el mejor momento para aprender a tener ese diálogo interior es en la infancia y algunos niños.

“La buena noticia es que ese diálogo interno se puede aprender a cualquier edad. He tenido pacientes de 80 años que lo han querido aprender y lo han hecho”, ha recalcado.

Además ha reiterado que todo el esfuerzo que se haga en tener la mejor salud mental posible tendrá consecuencias maravillosas en su vida.

“Por poco que haga, la mejora vale la pena”, ha resaltado.

Este formato de conferencias nació con el propósito de ofrecer a la sociedad soriana un espacio de reflexión y crecimiento personal desde una perspectiva accesible y cercana.

Miguel Ántel Tobías inauguró en 2023 el ciclo con "El Camino Interior", centrado en el autoconocimiento y la búsqueda de sentido, mientras que en 2024 Elsa Punset ofreció "Propuestas para vivir en tiempos extraordinarios", en un encuentro que coincidió con el vigésimo quinto anvierario de la Fundación Científica Caja Rural y rindió homenaje al doctor Juan Manuel Ruiz Liso.

Santandreu se ha referido al “mito de la preocupación”, que es falso, porque se pueden conseguir cosas sin necesidad de cabrearse, permaneciendo sereno y calmado.

“No hay que estar mal, cabreado, como motor de cambio”, ha asegurado.

Además ha apuntado que el entrenamiento mental da resultados positivos en poco tiempo

“Para todo lo que sucede en la vida hay un forma de entenderlo, que te hace estar armónico y querer aprovechar lo que tienes entre manos. Incluso la de la muerte o la enfermedad. Hay gente que ha encarado una enfermedad diciendo voy el mejor enfermo, voy a cuidarme, voy a hacer todo lo que está en mi mano. En mi último libro hablo de fenómeno de la muerte. Existe una manera de encarar la muerte con serenidad y constructivamente”, ha concluido.