El pianista soriano Emilio González ofrece concierto en el Casino de Soria

Jueves, 06 Noviembre 2025 15:23

El salón Gerardo Diego del Círculo Amistad Numancia será el escenario el próximo 9 de noviembre del concierto de piano del soriano Emilio González Sanz, titulado "Sacred Hymns".

El concierto forma parte de la gira de este pianista como presentación de su CD Gurdjieff de Hartmann y comenzará a las 19,30 horas.

La entrada al concierto es de 10 euros para socios del Casino y de 15 euros para los no socios.

La entrada está limitada al aforo de la sala.

Nacido en Soria en 1975, González Sanz estudió en el Conservatorio de Guadalajara con P. Espinosa, en el Real Conservatorio de Madrid con F. Puchol, y en el Conservatorio Superior de Música de Málaga.

Trabajó también con S. Yerokhin y, en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, con D. Bashkirov, G. Egyazarova y M. Gulyas.

Ha sido premiado en el Concurso de Piano "Ricard Viñes" y en el Concurso Internacional de Piano "José Iturbi", y en 2002 participó en el XIV Concurso Internacional de Piano de Santander "Paloma O`Shea", siendo el único español.

Ha sido solista con las orquestas Sinfónica de la Comunidad de Madrid, Sinfónica de Castilla y León, Andrés Segovia, Orquesta Sinfónica del Vallés, etc.

Ha realizado estrenos absolutos de obras de compositores como X. Montsalvatge, M. A. Palacios o A. Yagüe.

Ha tocado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Fundación Juan March, Palacio de Festivales de Santander, Palau de la Música de Barcelona o Salle Cortot de París, como solista o en colaboración con agrupaciones camerísticas como el Cuarteto Mainake o el Cuarteto Ysaÿey con A. Polo, A. Company, S. Marcovici o C. Lefebvre.