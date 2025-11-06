Soriabaila reúne a más de ciento cincuenta aficionados en su mayor evento anual

Jueves, 06 Noviembre 2025 13:32

La asociación Soriabaila prepara su evento más destacado del año: “Danzando Soria”, que tendrá lugar el sábado 8 y domingo 9 de noviembre en el Hotel Cadosa.

El encuentro, que concentra el interés de sus más de 200 socios y de aficionados de toda la región, reunirá a participantes de provincias como Pamplona, Bilbao, Logroño, Santander o Calatayud, además de la propia Soria.

El evento se desarrollará en dos intensas jornadas cargadas de música, baile y entretenimiento.

El cartel incluye un total de 13 talleres de diversas modalidades (salsa, rueda cubana, bachata, kizomba y otros géneros), que serán impartidos por profesores destacados procedentes de diversos puntos del país.

La actividad comenzará el sábado 8 de noviembre a las 10:00 horas con la entrega de acreditaciones, seguida del inicio de los talleres a las 10:30 horas, que se distribuirán en dos salas y se alargarán hasta las 20:00 horas.

El punto culminante de la jornada del sábado será el baile social nocturno, previsto a partir de las 24:00 horas, después de la cena programada para los participantes.

Se espera la asistencia de más de 150 personas en esta sesión, amenizada por cuatro destacados DJs. Además, el baile social incluirá dos espectáculos y animaciones diversas.

El evento culminará el domingo 9 de noviembre con un brunch amenizado con música y baile para los asistentes, ofreciendo un cierre festivo al fin de semana.

Soriabaila ha agradecido el gran apoyo de sus socios y de los amantes del baile y la música que hacen posible llevar a cabo iniciativas de esta envergadura