Raúl Martínez, el primer soriano que concursa en casa de Gran Heramo

Viernes, 07 Noviembre 2025 08:25

Raúl Martínez, de 30 años, se ha convertido en el primer soriano que participa como concursante en el reality show de Gran Hermano.

Mediaset ha acogido anoche en Telecinco el estreno de Gran Hermano 20, dando el pistoletazo de salida a una edición plaga de novedades y sorpresas conmemorar la llegada del formato a España hace ahora 25 años.

El reality show ha contado en su gala inaugural, por primera vez, con Jorge Javier Vázquez como presentador desde la nueva casa.

LOS espectadores han conocido al concursante soriano, Raúl, durante la publicidad.

Con 30 años, ha reconocido orgulloso al decir que pasa a ser "el primer soriano de la historia en entrar en 'Gran Hermano'".

Jugador profesional de póker, con 24 años decidió profesionalizarse en el mundo de las carta, algo en lo que le ha ido muy bien.

Por si fuera poco, decidió emprender montando su propio bar cuyos beneficios los invierte en bolsa y criptomonedas.

Su trayectoria profesional le ha hecho definirse a sí mismo como "el p*** amo" y una persona "muy ambiciosa".

Prueba de ello ha sido el plan que trae entre manos: "Mi mayor estrategia la voy a utilizar en 'Gran Hermano' porque el maletín me lo voy a llevar yo".