Rubén Sanz debutará en septiembre en la plaza de toros de Calatayud

Miércoles, 27 Agosto 2025 21:27

El torero soriano Rubén Sanz debutará el próximo 6 de septiembre en la plaza de toros de Calatayud.

El próximo jueves 4 de septiembre Calatayud vuelve a estar de fiestas. La patrona de los bilbilitanos, Nuestra Señora la Virgen de la Peña será recordada a lo largo de cinco días con un programa de actividades que se presenta esta tarde.

En los carteles taurinos estará el diestro soriano Rubén Sanz, en la que será su segunda corrida de la temporada, tras la del Sábado Agés en las fiestas de San Juan, en Soria.

Será además su vigésimo quinta corrida de toros en 16 años desde que tomó la alternativa.

El 28 de septiembre confirmará la alternativa en Las Ventas, en Madrid

Será en una corrida concurso matando un toro de Murteira Grave y otro de Concha y Sierra

Rubén Sanz tendrá como compañeros de terna a Gómez del Pilar Javier Herrero

Madrid es la plaza más importante y difícil del toreo.

Ruben tomó la alternativa en Soria en 2009 y apenas ha toreado en 16 años-