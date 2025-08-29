Nuevo concierto en Soria de "Música en la Concatedral"

Viernes, 29 Agosto 2025 08:41

La concatedral de San Pedro, en Soria, acoge este último sábado de agosto un nuevo concierto dentro del ciclo "Música en la Concatedral".

Este sábado, 30 de gosto, a las 21:00 horas, se celebrará el tercero de los conciertos programados para esta segunda quincena de agosto, dentro del proyecto "Música en la Concatedral".

Será en el claustro y correrá a cargo del organista titular de la Concatedral, Bruno Forst, que ofrecerá un repertorio de clavecín de los siglos XVI y XVII.

Bruno Forst, nacido en Troyes (Francia), se inició al piano y al órgano con Paule Rochais en Cognac y posteriormente en el Conservatorio de Burdeos con Francis Chapelet.

En 1996 ganó la medalla de oro de órgano en Burdeos.

Apasionado por la música antigua española, fijó su residencia en Castilla, y se dedica a la interpretación en instrumentos históricos y al estudio y transcripción de las fuentes musicales originales.

Ha realizado una edición práctica del Arte Novamente Inventada pera Aprender a Tãger de Gonzalo de Baena (Lisboa, 1540), y ha supervisado la recuperación y edición del Libro de Órgano de Melchor López (1759-1822).

Su actividad de concertista le ha llevado a tocar en toda Europa, así

como en Estados Unidos y México.