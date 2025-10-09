Rey destaca que Ley de Movilidad Sostenible garantiza paradas de autobús en Soria

Jueves, 09 Octubre 2025 15:24

El diputado socialista Luis Rey ha destacado que la Ley de Movilidad Sostenible supone “un paso decisivo para garantizar la movilidad como un derecho y modernizar el transporte en todo el país”, y ha subrayado su especial relevancia para la provincia de Soria, donde “se aseguran las actuales paradas de autobús y se amplía el servicio de VTC con destino al AVE de Calatayud a todos los usuarios, sin necesidad de estar empadronados”.

Rey ha explicado en un comunciado que esta norma “establece un marco legal sólido y un instrumento jurídico imprescindible para modernizar el transporte, impulsar la descarbonización y garantizar el acceso a los fondos europeos del Plan de Recuperación, que suman cerca de 10.000 millones de euros”.

En el caso concreto de la provincia de Soria, el diputado socialista ha querido desmentir las alertas y declaraciones del Partido Popular, que “de forma interesada y falsa han tratado de generar alarma sobre la posible pérdida de paradas de autobús en la provincia”.

“La ley garantiza que no se van a perder paradas de comunicación en el transporte por autobús”, ha afirmado Rey, “y permite además que se puedan alcanzar acuerdos con las comunidades autónomas para optimizar y mejorar los servicios actuales”.

Además, la nueva norma introduce una importante mejora en la conexión de la Soria con el AVE de Calatayud, al eliminar el requisito de empadronamiento para utilizar el servicio de vehículo de transporte (VTC) a la estación aragonesa.

“A partir de esta ley, cualquier persona podrá hacer uso del servicio, no solo los empadronados. En un plazo máximo de 60 días se podrá poner en marcha esta mejora largamente demandada por la ciudadanía”, ha detallado el diputado socialista.

Rey ha concluido señalando que “la Ley de Movilidad Sostenible trae buenas noticias para Soria en dos aspectos clave que han sido objeto de debate en los últimos meses: la garantía de las paradas de autobús y la apertura del servicio de conexión con Calatayud a todos los usuarios”.